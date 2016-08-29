Ребята, бросьте даже обсуждать эти мальтузианские глупости. Пожрать хватит всем. Это гипотеза 18-го столетия и средневековая теория о будущем. Представьте себе только, люди тогда еще не знали электричества, гигиены, мыла и противозачаточных средств. А вы серьезно обсуждаете их демографическую "науку" и её выводы. Я вам совсем недавно рекоммендовал послушать научную лекцию об обществе будущего...
- LOL!!! Отставить, ефрейтор! Эти лекции - приберигите для Африки, они там вам о-очень пригодятся. Особенно в части: "гигиены, мыла и противозачаточных средств". Только последний bozo будет отрицать очевидную истину, что ресурсы планеты конечны. И если так вам угодно, то масоны тоже могут быть bozo. Эти тупые глобалисты уже достали (даже Трампа)... 2 Maksimum_
а яблоки это чисто сезонный скачек цен, при чем чемдальше мы от сезона сбора урожая тем они дороже ...
Так сезон сбора (в Южном полушарии - Аргентина, Чили, Новая Зеландия, Южная Африка) как раз начался.
ЛАД У нас точно разное мировоззрение,я не люблю плакать и ныть по поводу и без,а вот некоторым это просто как сериальчик мексиканский посмотреть\обсосать сюжеты примитивные до слёз,как всё плохо,как же жить,причём заметил,что многие люди "на минималке" особо не ворчат и как правило живут на позитиве,а вот часто стонут те"кому на новый каен не хватает". А что бывает ситуация при капитализме,что цены замирают и не растут? Наверное такое можно было увидеть в великую депрессию,сейчас такого нет и не будет,я вообще не мог понять,откуда и зачем разгорелся такой хохлосрач,но вам нравится! Я понимаю людей....это вообще разговоры в пользу электората на выборах...ну да ладно,думаю те кто хотел,всё услышал и понял,а некоторых сами знаете что исправит.
Так что же ребятки по курсу,почему НБУ прибил в этом году курс к 26,а не например к 27 или 28,прошу мнения,про бананы больше не надо!
а если будет дорожать бензин, то и курс в увидим в районе 27,5 - 28
Енергоатом хоче підвищити тариф на свою електроенергію на 30%
Згідно з обґрунтуванням Енергоатому, тариф на електроенергію, вироблену АЕС, на 2018 рік має становити 69,78 коп/кВт*год, а на теплову енергію - 112,67 грн/Гкал.
Скориговані розрахунки тарифів АЕС на 2018 рік передбачають збільшення фонду оплати праці на 35%, або на 2,46 млрд грн до 9,52 млрд грн, з них 123,6 млн грн на додаткову чисельність працівників (418 осіб).
У 2017 році частка "Енергоатома" у загальній структурі виробництва електроенергії в країні становила 55,2%