Додано: Чет 22 бер, 2018 21:19

У нас точно разное мировоззрение,я не люблю плакать и ныть по поводу и без,а вот некоторым это просто как сериальчик мексиканский посмотреть\обсосать сюжеты примитивные до слёз,как всё плохо,как же жить,причём заметил,что многие люди "на минималке" особо не ворчат и как правило живут на позитиве,а вот часто стонут те"кому на новый каен не хватает".А что бывает ситуация при капитализме,что цены замирают и не растут? Наверное такое можно было увидеть в великую депрессию,сейчас такого нет и не будет,я вообще не мог понять,откуда и зачем разгорелся такой хохлосрач,но вам нравится!Я понимаю людей....это вообще разговоры в пользу электората на выборах...ну да ладно,думаю те кто хотел,всё услышал и понял,а некоторых сами знаете что исправит.Так что же ребятки по курсу,почему НБУ прибил в этом году курс к 26,а не например к 27 или 28,прошу мнения,про бананы больше не надо!