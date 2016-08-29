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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4653465446554656>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:36

Libo
Ребята, бросьте даже обсуждать эти мальтузианские глупости. Пожрать хватит всем.
Это гипотеза 18-го столетия и средневековая теория о будущем. Представьте себе только, люди тогда еще не знали электричества, гигиены, мыла и противозачаточных средств. А вы серьезно обсуждаете их демографическую "науку" и её выводы.
Я вам совсем недавно рекоммендовал послушать научную лекцию об обществе будущего...

- LOL!!! Отставить, ефрейтор! Эти лекции - приберигите для Африки, они там вам о-очень пригодятся. Особенно в части: "гигиены, мыла и противозачаточных средств".
Только последний bozo будет отрицать очевидную истину, что ресурсы планеты конечны. И если так вам угодно, то масоны тоже могут быть bozo.
Эти тупые глобалисты уже достали (даже Трампа)...
2 Maksimum_
а яблоки это чисто сезонный скачек цен, при чем чемдальше мы от сезона сбора урожая тем они дороже ...

Так сезон сбора (в Южном полушарии - Аргентина, Чили, Новая Зеландия, Южная Африка) как раз начался.
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:47

Re: Валютный рынок в контексте

не слідкував за форумом, можливо обговорювалось. хотів запитати думку форумчан з приводу імовірного впливу на курс дол/грн підвищення процентної ставки ФРС.
Рубанок
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:19

ЛАД
У нас точно разное мировоззрение,я не люблю плакать и ныть по поводу и без,а вот некоторым это просто как сериальчик мексиканский посмотреть\обсосать сюжеты примитивные до слёз,как всё плохо,как же жить,причём заметил,что многие люди "на минималке" особо не ворчат и как правило живут на позитиве,а вот часто стонут те"кому на новый каен не хватает".
А что бывает ситуация при капитализме,что цены замирают и не растут? Наверное такое можно было увидеть в великую депрессию,сейчас такого нет и не будет,я вообще не мог понять,откуда и зачем разгорелся такой хохлосрач,но вам нравится! :lol:
Я понимаю людей....это вообще разговоры в пользу электората на выборах...ну да ладно,думаю те кто хотел,всё услышал и понял,а некоторых сами знаете что исправит.

Так что же ребятки по курсу,почему НБУ прибил в этом году курс к 26,а не например к 27 или 28,прошу мнения,про бананы больше не надо! 8)
somilitark
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2
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:38

Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину
https://news.finance.ua/ua/news/-/42310 ... ya-benzynu

а если будет дорожать бензин, то и курс в увидим в районе 27,5 - 28 :oops:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:45

Нацбанк обеспокоен резким ростом вложений иностранцев в гривневые ОВГЗ https://biz.censor.net.ua/news/3057153/natsbank_obespokoen_rezkim_rostom_vlojeniyi_inostrantsev_v_grivnevye_ovgz
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:48

Re: Валютный рынок в контексте

Конечно, ни ж потом начнут откупать валюту когда она самим будет нужна по зарез, тому же Нафтогазу. Поэтому считаю, что ОВГЗ-вложенцы создадут экспоненциальный рост курса до конца года.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:04

  Игорь Алексеевич написав:Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину
https://news.finance.ua/ua/news/-/42310 ... ya-benzynu

а если будет дорожать бензин, то и курс в увидим в районе 27,5 - 28 :oops:

Енергоатом хоче підвищити тариф на свою електроенергію на 30%

Згідно з обґрунтуванням Енергоатому, тариф на електроенергію, вироблену АЕС, на 2018 рік має становити 69,78 коп/кВт*год, а на теплову енергію - 112,67 грн/Гкал.

Скориговані розрахунки тарифів АЕС на 2018 рік передбачають збільшення фонду оплати праці на 35%, або на 2,46 млрд грн до 9,52 млрд грн, з них 123,6 млн грн на додаткову чисельність працівників (418 осіб).

У 2017 році частка "Енергоатома" у загальній структурі виробництва електроенергії в країні становила 55,2%

https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/22/635261/
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:13

  Zebra написав:Конечно, ни ж потом начнут откупать валюту когда она самим будет нужна по зарез, тому же Нафтогазу. Поэтому считаю, что ОВГЗ-вложенцы создадут экспоненциальный рост курса до конца года.

А может к тому времени будет распродажа с дисконтом гос. предприятий или по требованию МФВ снимут мораторий на продажу земли.
А тут смотри и гривня есть (17%) http://www.ux.ua/ru/marketdata/onlineresults-bondg.aspx
Так что отпадет необходимость в валюте :)
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:43

  maza5 написав:
  Zebra написав:Конечно, ни ж потом начнут откупать валюту когда она самим будет нужна по зарез, тому же Нафтогазу. Поэтому считаю, что ОВГЗ-вложенцы создадут экспоненциальный рост курса до конца года.

А может к тому времени будет распродажа с дисконтом гос. предприятий или по требованию МФВ снимут мораторий на продажу земли.
А тут смотри и гривня есть (17%) http://www.ux.ua/ru/marketdata/onlineresults-bondg.aspx
Так что отпадет необходимость в валюте :)

Уже все продали, остались УЗ и ОПЗ, но ту вишенку на торте опять получат ворюги-олигархи за 2 копейки.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:45

  Игорь Алексеевич написав:Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину
https://news.finance.ua/ua/news/-/42310 ... ya-benzynu

а если будет дорожать бензин, то и курс в увидим в районе 27,5 - 28 :oops:

Тут скорей обратная связь. Но почему он должен дорожать после гривнеукрепляжа, загадка.
hxbbgaf
 
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