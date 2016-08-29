Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 бер, 2018 22:48
hxbbgaf написав:
Тут скорей обратная связь. Но почему он должен дорожать после гривнеукрепляжа, загадка.
потому что пипл хавает...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Додано: Чет 22 бер, 2018 23:21
Maksimum_ написав: Zebra
таки да, еще перед НГ бабаны были по 24 грн у нас в Одессе! ну а яблоки это чисто сезонный скачек цен, при чем чемдальше мы от сезона сбора урожая тем они дороже т.к. предложения не так много, а спрос велик! на базаре каждые выходные и берем ящиками, так дешевле на пару гривен , но после зимы продавцов заметно меньше и выбора нет особого
Ціни світові виросли помітно на банани:
https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=bananas&months=12
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
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Додано: Чет 22 бер, 2018 23:56
Ось і закінчився яблочно-банановий день
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:01
Думаете, вернется под 26 или хотя бы к 26?
inflew
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