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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4653465446554656

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:48

  hxbbgaf написав:
  Игорь Алексеевич написав:Водіїв попередили про стрімке подорожчання бензину
https://news.finance.ua/ua/news/-/42310 ... ya-benzynu

а если будет дорожать бензин, то и курс в увидим в районе 27,5 - 28 :oops:

Тут скорей обратная связь. Но почему он должен дорожать после гривнеукрепляжа, загадка.

потому что пипл хавает...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:21

  Maksimum_ написав:Zebra таки да, еще перед НГ бабаны были по 24 грн у нас в Одессе! ну а яблоки это чисто сезонный скачек цен, при чем чемдальше мы от сезона сбора урожая тем они дороже т.к. предложения не так много, а спрос велик! на базаре каждые выходные и берем ящиками, так дешевле на пару гривен , но после зимы продавцов заметно меньше и выбора нет особого :)

Ціни світові виросли помітно на банани:
https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=bananas&months=12
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:56

Re: Валютный рынок в контексте

Ось і закінчився яблочно-банановий день :D
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:01

Думаете, вернется под 26 или хотя бы к 26?
inflew
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 01:35

  inflew написав:Думаете, вернется под 26 или хотя бы к 26?

под 26 вряд-ли, скорее всего до осени будет болтаться в пределах 26-27
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 01:53

  75stasstas75 написав:
  inflew написав:Думаете, вернется под 26 или хотя бы к 26?

под 26 вряд-ли, скорее всего до осени будет болтаться в пределах 26-27


Угу.
То ли дождик то ли снег, то ли будет то ли нет.

Хвалю, очень осторожный прогноз. :lol:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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