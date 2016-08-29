Додано: П'ят 23 бер, 2018 02:46

somilitark написав: ЛАД

У нас точно разное мировоззрение,я не люблю плакать и ныть по поводу и без,а вот некоторым это просто как сериальчик мексиканский посмотреть\обсосать сюжеты примитивные до слёз,как всё плохо,как же жить,причём заметил,что многие люди "на минималке" особо не ворчат и как правило живут на позитиве,а вот часто стонут те"кому на новый каен не хватает".

А что бывает ситуация при капитализме,что цены замирают и не растут? Наверное такое можно было увидеть в великую депрессию,сейчас такого нет и не будет,я вообще не мог понять,откуда и зачем разгорелся такой хохлосрач,но вам нравится!

Я понимаю людей....это вообще разговоры в пользу электората на выборах...ну да ладно,думаю те кто хотел,всё услышал и понял,а некоторых сами знаете что исправит.



Так что же ребятки по курсу,почему НБУ прибил в этом году курс к 26,а не например к 27 или 28,прошу мнения,про бананы больше не надо! У нас точно разное мировоззрение,я не люблю плакать и ныть по поводу и без,а вот некоторым это просто как сериальчик мексиканский посмотреть\обсосать сюжеты примитивные до слёз,как всё плохо,как же жить,причём заметил,что многие люди "на минималке" особо не ворчат и как правило живут на позитиве,а вот часто стонут те"кому на новый каен не хватает".А что бывает ситуация при капитализме,что цены замирают и не растут? Наверное такое можно было увидеть в великую депрессию,сейчас такого нет и не будет,я вообще не мог понять,откуда и зачем разгорелся такой хохлосрач,но вам нравится!Я понимаю людей....это вообще разговоры в пользу электората на выборах...ну да ладно,думаю те кто хотел,всё услышал и понял,а некоторых сами знаете что исправит.Так что же ребятки по курсу,почему НБУ прибил в этом году курс к 26,а не например к 27 или 28,прошу мнения,про бананы больше не надо!

Почему у Вас всё сводится к "плачу и нытью"? Где Вы это видите в сегодняшних постах вообще, и в моих, в частности?Цены растут, действительно, везде. Но всё же есть разница на 2% в год или на 14% даже по офиц. данным (а в реале значительно сильнее).Или Вы обвините НБУ и Госстат в искажении данных и завышении цифр инфляции? А в действительности цены почти не растут?Насчёт того, кто как реагирует на рост цен - это Ваши глубоко личные впечатления. Я вижу совершенно другое - как меняется питание обычных людей при инфляции.Повторю - обычных людей гораздо больше волнует рост цен, чем рост курса. А рост курса интересует и волнует в основном постольку, поскольку это влияет на цены.А если Вы считаете, что "Я понимаю людей....это вообще разговоры в пользу электората на выборах", то у нас, действительно, очень разное мировоззрение. Причём, как ни странно, учитывая, что Вы, похоже, значительно моложе меня, у Вас очень "советское" мировоззрение.И не только в этом."Кто не с нами, тот против нас", "если враг не сдаётся, его уничтожают" - мог бы вспомнить ещё ряд лозунгов тех времён, которые Вы в своих постах явно или неявно поддерживаете.Ну и подход - жалуются на плохую жизнь только нытики и перерожденцы, в то время как сознательные коммунисты (комсомольцы, советские люди - нужное подставить) борются за лучшую жизнь (построение коммунизма), гордо не обращая внимание на то, что на Западе живут лучше - очень похоже на Вашу позицию.