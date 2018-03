Додано: Чет 22 бер, 2018 23:21

Maksimum_ написав: Zebra таки да, еще перед НГ бабаны были по 24 грн у нас в Одессе! ну а яблоки это чисто сезонный скачек цен, при чем чемдальше мы от сезона сбора урожая тем они дороже т.к. предложения не так много, а спрос велик! на базаре каждые выходные и берем ящиками, так дешевле на пару гривен , но после зимы продавцов заметно меньше и выбора нет особого

Ціни світові виросли помітно на банани:

https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=bananas&months=12 Ціни світові виросли помітно на банани:

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell