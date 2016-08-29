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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4654465546564657

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:08

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,24/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки дальнейшего «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 54 365,8 млн. грн. к отметке 50 383,8 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике снова есть реальный риск для курса доллара на торгах валютного межбанка. Дело в том, что надежды отечественной металлургии на щедрость Госказначейства в компенсации НДС, что должно было заморозить продажи СКВ на рынке ради дефицитной нынче гривни, рухнули, играя на стороне «зеленых медведей» межбанка. И, возможно, в команде НБУ, которая наверняка может воспользоваться коррекцией «американца» и пополнить свои резервы, выкупив с рынка «лишние» доллара.

Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 22 марта по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2303, поднявшись до $1,2342 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,2327 на открытии торгов в Европе.

Дата: 23 марта 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,16/26,28 UAH/USD
€ – 32,27/32,59 UAH/EUR
RUB – 0,452/0,459 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:14

Привет из Днепра-2

К 10.11, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,23/26,27 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:40

Привет из Днепра-4

По-пятничному «вялый» межбанковский рынок безналичного «американца», констатировав его начальную коррекцию до 26,23/26,27 UAH/USD, не тронулся с этой отметки по состоянию на 10.36, перейдя в режим ожидания выхода на рынок системных игроков, предположительно, с 11.00 Киева.

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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:44

м.Рівне станом на 10-30 валютники біля "Сільпо" автовокзал 26,10 \ 26,20
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:57

Re: Валютный рынок в контексте

А де подівся товариш Перес, дико скучно без його ідей по ринку.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:59

Привет из Днепра-5

Около 10.45 активизировавшиеся покупки подешевевшей безналичной СКВ привели к незначительному отскоку ее цены: 26,24/26,28 UAH/USD.

Дата: 23 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.47

Мелкий опт «неформал»

$ 26,15-17/26,25-28 UAH/USD
EUR 32,35-40/32,55-60 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 марта стартовали в условиях нулевой ликвидности и отсутствия реальных сделок.

Дата: 23 марта 2018 г. на 10.53

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,22/26,28 UAH/USD
€ 32,40/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,454/0,456 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового клиентского «приноса» доллара и евро.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
23 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 32,40/32,65 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 22 марта спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 23 марта в розничном сегменте превентивным снижением действующих цен удалось добиться равновесия покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 32,40/32,65 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 22 марта спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 23 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:09

Привет из Днепра-6

Появившиеся на валютном межбанке системные игроки своими действиями сузили спред долларовых котировок до 26,25/26,27 UAH/USD по состоянию на 11.06 Киева.

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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:37

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:Вот такая печаль ребятки,гривна в почёте,что бы вы не напевали,какой бы мусор не читали!


Головная боль - долг, который необходимо отдавать! Мусор график: Январь-91,300 млн$ февраль-638,160 март-1214,076 апрель-67,032 май-449,111 июнь-158,659 июль 29,250 август-447,086 сентябрь-686,888 октябрь 67,032 ноябрь-442,344 декабрь-158,659!
Итого за 2018 год надо отдать 4 449,596$
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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