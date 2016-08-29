Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,24/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки дальнейшего «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 54 365,8 млн. грн. к отметке 50 383,8 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике снова есть реальный риск для курса доллара на торгах валютного межбанка. Дело в том, что надежды отечественной металлургии на щедрость Госказначейства в компенсации НДС, что должно было заморозить продажи СКВ на рынке ради дефицитной нынче гривни, рухнули, играя на стороне «зеленых медведей» межбанка. И, возможно, в команде НБУ, которая наверняка может воспользоваться коррекцией «американца» и пополнить свои резервы, выкупив с рынка «лишние» доллара.
Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 22 марта по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2303, поднявшись до $1,2342 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,2327 на открытии торгов в Европе.
По-пятничному «вялый» межбанковский рынок безналичного «американца», констатировав его начальную коррекцию до 26,23/26,27 UAH/USD, не тронулся с этой отметки по состоянию на 10.36, перейдя в режим ожидания выхода на рынок системных игроков, предположительно, с 11.00 Киева.
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания оптового клиентского «приноса» доллара и евро.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 32,40/32,65 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 22 марта спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 23 марта в розничном сегменте превентивным снижением действующих цен удалось добиться равновесия покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 32,40/32,65 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 22 марта спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 23 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе.
somilitark написав:Вот такая печаль ребятки,гривна в почёте,что бы вы не напевали,какой бы мусор не читали!
Головная боль - долг, который необходимо отдавать! Мусор график: Январь-91,300 млн$ февраль-638,160 март-1214,076 апрель-67,032 май-449,111 июнь-158,659 июль 29,250 август-447,086 сентябрь-686,888 октябрь 67,032 ноябрь-442,344 декабрь-158,659! Итого за 2018 год надо отдать 4 449,596$
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.