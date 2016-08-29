Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:08

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,24/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки дальнейшего «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 54 365,8 млн. грн. к отметке 50 383,8 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике снова есть реальный риск для курса доллара на торгах валютного межбанка. Дело в том, что надежды отечественной металлургии на щедрость Госказначейства в компенсации НДС, что должно было заморозить продажи СКВ на рынке ради дефицитной нынче гривни, рухнули, играя на стороне «зеленых медведей» межбанка. И, возможно, в команде НБУ, которая наверняка может воспользоваться коррекцией «американца» и пополнить свои резервы, выкупив с рынка «лишние» доллара.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 22 марта по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2303, поднявшись до $1,2342 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,2327 на открытии торгов в Европе.



Дата: 23 марта 2018 г. на 10.00



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,16/26,28 UAH/USD

€ – 32,27/32,59 UAH/EUR

RUB – 0,452/0,459 UAH/RUB



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