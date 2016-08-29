Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:58

Привет из Днепра-9



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,24/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки дальнейшего «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 54 365,8 млн. грн. к отметке 50 383,8 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике снова есть реальный риск для курса доллара на торгах валютного межбанка. Дело в том, что надежды отечественной металлургии на щедрость Госказначейства в компенсации НДС, что должно было заморозить продажи СКВ на рынке ради дефицитной нынче гривни, рухнули, играя на стороне «зеленых медведей» межбанка. И, возможно, в команде НБУ, которая наверняка может воспользоваться коррекцией «американца» и пополнить свои резервы, выкупив с рынка «лишние» доллара.



К 10.11, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,23/26,27 UAH/USD.



По-пятничному «вялый» межбанковский рынок безналичного «американца», констатировав его начальную коррекцию до 26,23/26,27 UAH/USD, не тронулся с этой отметки по состоянию на 10.36, перейдя в режим ожидания выхода на рынок системных игроков, предположительно, с 11.00 Киева.



Около 10.45 активизировавшиеся покупки подешевевшей безналичной СКВ привели к незначительному отскоку ее цены: 26,24/26,28 UAH/USD.



Появившиеся на валютном межбанке системные игроки своими действиями сузили спред долларовых котировок до 26,25/26,27 UAH/USD по состоянию на 11.06 Киева.



К 11.56 котировки безналичного доллара не тронулись с цифры 26,25/26,27 UAH/USD, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж «американца».



Дополуденное крайне осторожное повышение цен безналичного доллара на межбанке, ставшее, по всей видимости, следствием «пятничного синдрома» и упавших накануне цен, сопровождалась сохранением относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo ограничились сужением спреда с уровня 15,25/16,50% к отметке 15,25/16,25% годовых. Динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.18 на валютном межбанке сохранилось относительное спокойствие, сопровождаемое очередным расширением спреда до 26,25/26,28 UAH/USD.



Около 12.47 Киева стало очевидно повторение на межбанке сюжета четверга, когда к обеду на рынке активизировались покупатели «американца», приподнявшие его цену до 26,26/26,28 UAH/USD.



Наконец, около 12.50 Киева в сопровождении оставшихся у отметки 26,26/26,28 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 22 марта по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2303, поднявшись до $1,2342 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,2327 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

23 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 32,40/32,65 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 22 марта спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 23 марта в розничном сегменте превентивным снижением действующих цен удалось добиться равновесия покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 32,40/32,65 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 22 марта спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 23 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе.



К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении

действующих цен в паре доллар-гривня и расширении маржи в паре евро-гривня -26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,35/32,60 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое невысокой ликвидностью торгов.



По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном снижении цен в оферах доллара (26,22/26,27 UAH/USD, евро - 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль 0,455/0,460 UAH/RUB). Здесь сохранилось преобладание клиентского оптового «приноса», хотя местные дилеры ожидают начала клиентских покупок доллара.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара приподняли более значимые биды, решая возникшую проблему с клиентским «приносом»: 26,22/26,28 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 23 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,16/26,28 UAH/USD, евро – 32,27/32,59 UAH/EUR, рубль 0,452/0,459 UAH/RUB, Киев опт 26,15-17/26,25-28 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,15-17/26,25-28 UAH/USD, евро (опт) 32,35-40/32,55-60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,35-40/32,55-60 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,15/26,30 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,455 RUB/USD, Одесса – опт 26,18/26,28 UAH/USD, розница – 26,13/26,35 UAH/USD; Запорожье – 26,22/26,28 UAH/USD; евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,454/0,456 RUB/USD.



Стартовавшая 20 марта коррекция, понизила средневзвешенный курс безналичного доллара с уровня 26,4360 к отметке 26,2536 UAH/USD.



«Американец» обрел «черты привлекательности» для покупок, которые в очень аккуратном режиме возобновились 23 марта, поддерживаемые так называемым «пятничным синдромом».



Дилеры приобретали СКВ очень аккуратно, стараясь не вызвать резкий рост цен. Впрочем, от заметного подорожания «зеленую» СКВ на межбанке удерживала очевидная нехватка гривни для «спекулянтского разгула» и грядущие квартальные выплаты в Казну.



Незначительность подорожания «американца» дала нам основание считать текущую курсовую динамику боковым трендом «в первом приближении», поскольку добиться абсолютной стабильности цен СКВ практически невозможно.



Пятничная сессия валютного межбанка завершится копеечным «привесом» средневзвешенного курса безналичного доллара, на который очень оперативно уже отреагировали наличных рынков столицы и Днепра, констатировав незначительные повышения действующих цен.



Есть вероятность сохранения этого лишенного энтузиазма и курсовой динамики «бычьего» тренда на понедельничной сессии межбанка, который вскоре наверняка сменится коррекцией курса доллара на фоне роста притока экспортной СКВ из-за рубежа и ростом интереса к ресурсам в нацвалюте, характерным для последних дней квартала.



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