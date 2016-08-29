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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4656465746584659

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:17

  козак написав:
  w_bufett написав:Давайте говорить проще!

Белое или черное?

В новоязе и это лишнее :D
Достаточно: "+" или "-" :mrgreen:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitl написав:как то изменился человек, тут гораздо вежливее был, он ли это


а там его старожилы пока гнобят как "новичка" ....
rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:24

  w_bufett написав:Это риторический вопрос. Приведите пример реализации.
Я по крайней мере верю в эфемерность этой идеи.
Да и вопрос какой будет курс при этом?
На закупку 1,5 млрд., курс спустили с горки на 3 грн... :mrgreen:

у 2017 році – на 2 млрд доларів до 9,3 млрд доларів.
Відповідно, це призвело до покращення сальдо поточного рахунку платіжного балансу:
у 2015 році – з дефіциту у розмірі 0,2% ВВП до профіциту у розмірі 1,8% ВВП,
у 2016 році – розмір дефіциту з 3,7% ВВП до 1,4% ВВП,
у 2017 році – розмір дефіциту з 3,5% ВВП до 1,6% ВВП.
Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж іноземні інвестори
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/21/635200/
----
Плюс до 2020 ще пару мільйонів виїде
---
Поки що люди найважливіший експортний товар України , не прокат чи кукурудза.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:57

  Vitl написав:
  козак написав:
  Aqaz123 написав:Итого за 2018 год надо отдать 4 449,596$

Вопрос в том, на сколько изменится ЗВР после отдачи 4 449,596 $ ?


Собственные звр сократятся до безобразия.А заёмных и сейчас хватает и потом хватит.Только их отдать нужно будет...с процентами.

Тут Вы, полагаю, не совсем правы.
После отдачи сократятся заёмные средства, правда меньше, чем на 4 449,596 $ - часть из этой суммы %, кот. уйдут из "чистых" ЗВР.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:58

  Ukrainian написав:
  w_bufett написав:Это риторический вопрос. Приведите пример реализации.
Я по крайней мере верю в эфемерность этой идеи.
Да и вопрос какой будет курс при этом?
На закупку 1,5 млрд., курс спустили с горки на 3 грн... :mrgreen:

у 2017 році – на 2 млрд доларів до 9,3 млрд доларів.
Відповідно, це призвело до покращення сальдо поточного рахунку платіжного балансу:
у 2015 році – з дефіциту у розмірі 0,2% ВВП до профіциту у розмірі 1,8% ВВП,
у 2016 році – розмір дефіциту з 3,7% ВВП до 1,4% ВВП,
у 2017 році – розмір дефіциту з 3,5% ВВП до 1,6% ВВП.
Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж іноземні інвестори
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/21/635200/
----
Плюс до 2020 ще пару мільйонів виїде
---
Поки що люди найважливіший експортний товар України , не прокат чи кукурудза.


Тобто Ви констатуєте, що всі люди перерахували в гривнях і відразу все потратили? :wink:
w_bufett
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