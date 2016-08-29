w_bufett написав:Это риторический вопрос. Приведите пример реализации. Я по крайней мере верю в эфемерность этой идеи. Да и вопрос какой будет курс при этом? На закупку 1,5 млрд., курс спустили с горки на 3 грн...
у 2017 році – на 2 млрд доларів до 9,3 млрд доларів. Відповідно, це призвело до покращення сальдо поточного рахунку платіжного балансу: у 2015 році – з дефіциту у розмірі 0,2% ВВП до профіциту у розмірі 1,8% ВВП, у 2016 році – розмір дефіциту з 3,7% ВВП до 1,4% ВВП, у 2017 році – розмір дефіциту з 3,5% ВВП до 1,6% ВВП. Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж іноземні інвестори https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/21/635200/ ---- Плюс до 2020 ще пару мільйонів виїде --- Поки що люди найважливіший експортний товар України , не прокат чи кукурудза.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
w_bufett написав:Это риторический вопрос. Приведите пример реализации. Я по крайней мере верю в эфемерность этой идеи. Да и вопрос какой будет курс при этом? На закупку 1,5 млрд., курс спустили с горки на 3 грн...
у 2017 році – на 2 млрд доларів до 9,3 млрд доларів. Відповідно, це призвело до покращення сальдо поточного рахунку платіжного балансу: у 2015 році – з дефіциту у розмірі 0,2% ВВП до профіциту у розмірі 1,8% ВВП, у 2016 році – розмір дефіциту з 3,7% ВВП до 1,4% ВВП, у 2017 році – розмір дефіциту з 3,5% ВВП до 1,6% ВВП. Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж іноземні інвестори https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/21/635200/ ---- Плюс до 2020 ще пару мільйонів виїде --- Поки що люди найважливіший експортний товар України , не прокат чи кукурудза.
Тобто Ви констатуєте, що всі люди перерахували в гривнях і відразу все потратили?