Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:09

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в четверг относительно доллара на 2,74 коп., на торгах пятницы понизился на 1,19 коп., оказавшись на уровне 26,2655 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 марта с уровней предыдущего закрытия 26,24/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, просев к 26,23/26,27 UAH/USD, не покидая эту отметку до 10.45 Киева, инициировав с этого часа разворот рынка вверх и приподнявшись к 26,24/26,28 UAH/USD.

Спустя 20 минут, на 11.05, курс обосновался на цифре 26,25/26,27 UAH/USD, где пребывал до 12.18, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения.



Возобновив ползучий рост с указанного часа, пара доллар-гривня вначале приподнялась к 26,25/26,28, а спустя 30 минут, на 12.48, сузила спред до 26,26/26,28 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 13.20 Киева, вновь растянув маржу с указанного часа до 26,26/26,29 UAH/USD.



В 15.15 очередное сужение спреда до 26,26/26,28 UAH/USD единичными продажами СКВ на пустеющем рынке.



Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия вялой по-пятничному сессии.



На цифре 26,26/26,28 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 23 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2655 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,42% с 28,0672 UAH/USD до 26,2655 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.07 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 марта, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, в отличие от предыдущей сессии, 23-го заметно упал приток экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, затянувшаяся зима передвинула начало сезона весенне-полевых работ на более поздние сроки, агроэкспортеры воздерживались от активных продаж СКВ ради гривни, на которую предполагалось закупать семена, минудобрения и горючее для техники.

В-третьих, с 20 марта безналичный доллар упал в цене по средневзвешенному курсу с 26,4360 до 26,2536 UAH/USD, обретя привлекательный для покупок вид.



В-четвертых, в преддверии выходных значительная часть игроков стремится войти в «старый надежный» доллар для спокойного отдыха в субботу-воскресенье.



Ограниченность пятничного курсового отскока безналичного доллара поясняется пролонгацией тенденции на сжатие гривневой ликвидности. Об этом, в частности, свидетельствует падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 352,8 млн. грн. к отметке 50 383,8 млн. грн. Тренд поддержал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, как мы указали выше.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 марта заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, снижение притока экспортной выручки из-за рубежа понизил объем ее части, обязательной к продаже на межбанке.



Во-вторых, «бычий» тренд рынка безналичного доллара, как известно, не способствует ликвидности.



В-третьих, Казначейство не стало проводить компенсацию НДС металлургам, что заметно сузило гривневый ресурс, ограничив, к тому же пятничный рост курса СКВ.



В-четвертых, по пятницам сессия межбанка длится на час короче.



Дата: 23 марта 2018 г. 16.34



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,23/26,30 UAH/USD (с утра – 26,20/26,28 UAH/USD, к полудню - 26,22/26,28 UAH/USD)

€ – 32,40/32,65 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,65 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,65 UAH/EUR)

RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие было достигнуто изначальным и довольно заметным дисконтированием цен в оферах.



Превентивные меры позволили сохранить баланс спроса и предложения в наличной паре доллар-гривня в Днепре до полудня, когда обозначились проблемы с поступлениями валюты от клиентов.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара приподняли более значимые биды, решая возникшую проблему с клиентским «приносом»: 26,22/26,28 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось пролонгировать аккуратное повышение действующих цен из-за ставших более активными покупок «американца».



Итоговое равновесие спроса и предложение привело оптовый сегмент к приличной ликвидности, заслужившей как и накануне, «четверку с минусом».



Дата: 23 марта 2018 г. на 17.14

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,25/26,35 UAH/USD (с утра 26,15-17/26,25-28 UAH/USD, к полудню 26,20/26,30 UAH/USD)

€ 32,35/32,60 UAH/EUR (с утра 32,35-40/32,55-60 UAH/EUR, к полудню 32,35/32,60 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 марта стартовали в условиях нулевой ликвидности и отсутствия реальных сделок.



До полудня «пятничное» («вялое») настроение не претерпело особых изменений – здесь сохранилось равновесие покупок и продаж.



К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении

действующих цен в паре доллар-гривня и расширении маржи в паре евро-гривня -26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,35/32,60 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое невысокой ликвидностью торгов.



После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая поддерживалась незначительным ростом.



Обороты, заслужив по итогам пятницы «тройку», констатировали незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.



Дата: 23 марта 2018 г.



16.49 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,23/26,30 UAH/USD (с утра - 26,22/26,35 UAH/USD, к полудню - 26,22/26,27 UAH/USD)

€ – 32,45/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,60 UAH/EUR, к полудню - 32,45/32,60 UAH/EUR)

RUB – 0,454/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,454/0,456 UAH/RUB, к полудню 0,455/0,460 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

преобладания оптового клиентского «приноса» доллара и евро.



В период до полудня котировки доллара на рынке города не изменялись из-за боязни дилеров потерять клиентский «принос» и, следовательно, обороты.



По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном снижении цен в оферах доллара (26,22/26,27 UAH/USD, евро - 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль 0,455/0,460 UAH/RUB). Здесь сохранилось преобладание клиентского оптового «приноса», хотя местные дилеры ожидают начала клиентских покупок доллара.



После обеда, рынок Запорожья реализовал свой отложенный спрос, приподнявший немного финишные цены доллара.

По итогам дня на рынке города относительное равновесие покупок и продаж на фоне незначительного преобладание предложения валюты клиентами.



По итогам пятницы на рынке Запорожья "пятерка" за обороты. Заметное улучшение показателей четверга.



Дата: 23 марта 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,20/26,35 UAH/USD (с утра - 26,16/26,28 UAH/USD, к полудню - 26,16/26,28 UAH/USD)

€ – 32,34/32,65 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,70 UAH/EUR, к полудню - 32,27/32,59 UAH/EUR)

RUB 0,453/0,461 UAH/RUB (с утра - 0,452/0,459 UAH/RUB, к полудню - 0,452/0,461 UAH/RUB)



US





