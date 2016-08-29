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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:14
edvardd написав:
та фигня, там торговый дисбаланс 385 ярдов, а с санкций слупят 50...
Оооооо, так это только начало. Потом понеслась п. по кочкам. Уже китайцы стали угрожать девальвировать юань. Трамп ответит. Он уже им сказал, что этот дисбаланс результат воровства ИС... А ворованное принято возвращать собственнику.
Вот посмотрите как Европа поняла Трампа с полуслова. Евро и фунт сразу как ваньки-встаньки на указанные уровни и чего еще изволите-с, сэр ...
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:21
По дороге после работы купите сегодня своей любимой колечко или серебрянную ложку. Скажите ей, что просто так.
Вы с ней навсегда запомните этот день. Она потом будет восхищаться вашей прозорливостью и умом. А вы с благодарностью будет вспоминать мудрого Libo ...
Потом, когда валютно-финансовая система рухнет ...
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