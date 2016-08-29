edvardd написав:та фигня, там торговый дисбаланс 385 ярдов, а с санкций слупят 50...
Оооооо, так это только начало. Потом понеслась п. по кочкам. Уже китайцы стали угрожать девальвировать юань. Трамп ответит. Он уже им сказал, что этот дисбаланс результат воровства ИС... А ворованное принято возвращать собственнику. Вот посмотрите как Европа поняла Трампа с полуслова. Евро и фунт сразу как ваньки-встаньки на указанные уровни и чего еще изволите-с, сэр ...
По дороге после работы купите сегодня своей любимой колечко или серебрянную ложку. Скажите ей, что просто так. Вы с ней навсегда запомните этот день. Она потом будет восхищаться вашей прозорливостью и умом. А вы с благодарностью будет вспоминать мудрого Libo ... Потом, когда валютно-финансовая система рухнет ...
Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: -0,01768 (0,05204). Понижалось на неделе в среднем по 1,768 копейки за день, хотя на прошлой неделе росло. "Рынок дышит".
Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: -0,019099 (-0,032355). СрГодовая падала в среднем по 1,9099 копейки в день. Падало в два раза медленнее прошлой недели. Топ-топ топаем к прошлогодней СрГодовой
Полные обороты МБ за неделю - 1817,32 (2136,52). Обороты меньше, прошлой недели на 319,2 млн. долларов. Рост гривны не состоялся, падение не получилось. Распутье... Не спешат с оборотами, хотят ясности
МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой 27,32398931 всю неделю. Все еще выгодно покупать доллар.
Libo написав:По дороге после работы купите сегодня своей любимой колечко или серебрянную ложку. Скажите ей, что просто так. Вы с ней навсегда запомните этот день. Она потом будет восхищаться вашей прозорливостью и умом. А вы с благодарностью будет вспоминать мудрого Libo ... Потом, когда валютно-финансовая система рухнет ...
Libo написав:Чего приуныли в этот прекрасный вечер, который нам сулит пятница-развратница? Вот и накаркал нам многобуквенный на букву х. Битва будет суровой. Их Сталинградом может стать сбрасыванием Китаем американских цб и предъявой на несколько триллионов. А Трамп уже намекнул, что эти триллионы сворованы, образовались за счет воровста интеллектуальной собственности. Анулирует к ем. Или заплатит эти триллионы, но скажет, что все доллары за рубежом США временно замораживаются или обмениваются на новые доллары по специальному курсу... Золотом все запаслись? Еще есть в продаже? А серебрянные ложки? Но вы держитесь.
Краткая история краха доллара https://www.youtube.com/watch?v=wIiPAUkDDNk
75stasstas75 Инструктор рукопашного боя курсантам - Чтобы вступить в рукопашный бой, боец спецназа должен прое..ть на поле боя автомат,пистолет,нож,поясной ремень,лопатку,бронижелет и каску. Найти ровную площадку, на кот. не валяется ни одного камня или палки,и, вступить в жестокую схватку.... с таким же распиз...ем.