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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4657465846594660

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:14

  edvardd написав:та фигня, там торговый дисбаланс 385 ярдов, а с санкций слупят 50...


Оооооо, так это только начало. Потом понеслась п. по кочкам. Уже китайцы стали угрожать девальвировать юань. Трамп ответит. Он уже им сказал, что этот дисбаланс результат воровства ИС... А ворованное принято возвращать собственнику.
Вот посмотрите как Европа поняла Трампа с полуслова. Евро и фунт сразу как ваньки-встаньки на указанные уровни и чего еще изволите-с, сэр ...
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:21

По дороге после работы купите сегодня своей любимой колечко или серебрянную ложку. Скажите ей, что просто так.
Вы с ней навсегда запомните этот день. Она потом будет восхищаться вашей прозорливостью и умом. А вы с благодарностью будет вспоминать мудрого Libo ...
Потом, когда валютно-финансовая система рухнет ...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:48

Середньорічна


Вітаюсь со всіма.

Дата_____Объем _СрДнев_Дельта_СрГодовая_Дельта
_________МБ____ная____на вчера__________на вчера
19.03.2018 304,48 26,4360 0,08210 27,40433663 -0,0151
20.03.2018 365,96 26,3011 -0,1349 27,38428774 -0,0200
21.03.2018 347,52 26,2810 -0,0201 27,36557119 -0,0187
22.03.2018 479,34 26,2536 -0,0274 27,34014687 -0,0254
23.03.2018 320,02 26,2655 0,01190 27,32398931 -0,0162


Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: -0,01768 (0,05204). Понижалось на неделе в среднем по 1,768 копейки за день, хотя на прошлой неделе росло. "Рынок дышит".

Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: -0,019099 (-0,032355). СрГодовая падала в среднем по 1,9099 копейки в день. Падало в два раза медленнее прошлой недели. Топ-топ топаем к прошлогодней СрГодовой :roll:

Полные обороты МБ за неделю - 1817,32 (2136,52). Обороты меньше, прошлой недели на 319,2 млн. долларов. Рост гривны не состоялся, падение не получилось. Распутье... Не спешат с оборотами, хотят ясности :!:

МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой 27,32398931 всю неделю. Все еще выгодно покупать доллар.

Поглазеть график.

Поглазеть прошлый год.

Поглазеть 2016 год.

Поглазеть 2015 год.

ВО

Всем удачи.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:57

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:По дороге после работы купите сегодня своей любимой колечко или серебрянную ложку. Скажите ей, что просто так.
Вы с ней навсегда запомните этот день. Она потом будет восхищаться вашей прозорливостью и умом. А вы с благодарностью будет вспоминать мудрого Libo ...
Потом, когда валютно-финансовая система рухнет ...


И куда ж делся Ваш безграничный оптимизм... :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:02

Re: Валютный рынок в контексте

Поход в горы выглядит пока ну очень тускловато... :oops:
Правда, под вечер, наш колхоз по 26.30 по покупке, думаю, сотку бы съел. :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:23

Re: Валютный рынок в контексте

Не всегда тренды со стольного стартуют....Харьки сто раз это доказывали. :wink:
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 23 бер, 2018 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:24

  Vitl написав:
ЛАД
.................
Тут Вы, полагаю, не совсем правы.
После отдачи сократятся заёмные средства, правда меньше, чем на 4 449,596 $ - часть из этой суммы %, кот. уйдут из "чистых" ЗВР.

Я допускаю, т к точно не знаю.Но есть ли алгоритм выбора из каких денег и что платить :?:

Алгоритма выбора, конечно, нет. :) Все деньги смешаны в одном кармане. И платится всё с одного кармана.
Просто уменьшится сумма долга = уменьшению заёмных средств в ЗВР.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:41

  Vitl написав:
  rasmus написав:
  FairyPrince написав:А де подівся товариш Перес, дико скучно без його ідей по ринку.


перешел в minfin.com.ua

как то изменился человек, тут гораздо вежливее был, он ли это


Матереет, мабуть... :D
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:14

  Libo написав:Чего приуныли в этот прекрасный вечер, который нам сулит пятница-развратница? Вот и накаркал нам многобуквенный на букву х. Битва будет суровой. Их Сталинградом может стать сбрасыванием Китаем американских цб и предъявой на несколько триллионов. А Трамп уже намекнул, что эти триллионы сворованы, образовались за счет воровста интеллектуальной собственности. Анулирует к ем. Или заплатит эти триллионы, но скажет, что все доллары за рубежом США временно замораживаются или обмениваются на новые доллары по специальному курсу... Золотом все запаслись? Еще есть в продаже? А серебрянные ложки? Но вы держитесь.

Краткая история краха доллара https://www.youtube.com/watch?v=wIiPAUkDDNk
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