ЛАД ................. Тут Вы, полагаю, не совсем правы. После отдачи сократятся заёмные средства, правда меньше, чем на 4 449,596 $ - часть из этой суммы %, кот. уйдут из "чистых" ЗВР.
Я допускаю, т к точно не знаю.Но есть ли алгоритм выбора из каких денег и что платить
Алгоритма выбора, конечно, нет. Все деньги смешаны в одном кармане. И платится всё с одного кармана. Просто уменьшится сумма долга = уменьшению заёмных средств в ЗВР.
Вот здесь не совсем так.Потому, что там купон присутствует, с многомиллиардного займа он тоже ощутимый.По логике он уже из собственных пойдёт.Далее, если мы о заёмных в звр, то в них в основном мвф_овские.А отдавать нужно не только ему, начинаются выплаты пролонгированных долгов по Яресько.Я так понимаю, что они тоже из собственных.Конечно, если с мвф согласовать, то можно и их деньгами разбрасываться.Но что то я не уверен, что мвф допустит раздачу кому то и сам останется с носом
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
...давненько, я тут із запитаннями не заходив! ...так от, щоб ЗБЕРЕГТИ свої кошти до наступної весни на ремонт(а потрібна буде ЛИШЕ гривня!) то: 1) все покласти на ГРНдепо у різні банки? 2) розбити 50/50 і зимою скинути ті 50% по курсу "скільки дадуть", а ту гривню, докинути на депостовпчики? 3) Ваш варіант? ...наперед, вдячний!
Долярчик написав:Re: Валютный рынок в контексте ...давненько, я тут із запитаннями не заходив! ...так от, щоб ЗБЕРЕГТИ свої кошти до наступної весни на ремонт(а потрібна буде ЛИШЕ гривня!) то: 1) все покласти на ГРНдепо у різні банки? 2) розбити 50/50 і зимою скинути ті 50% по курсу "скільки дадуть", а ту гривню, докинути на депостовпчики? 3) Ваш варіант? ...наперед, вдячний!
Баксик, как всегда, Лучший! Прогноз на год вперед? Хтоб знал - ужеб аналог чикагской башни трампа - не в дубаях, а в Одессе на 7 км построил.
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 23 бер, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Vitl написав:.Я так понимаю, что они тоже из собственных.Конечно, если с мвф согласовать, то можно и их деньгами разбрасываться.Но что то я не уверен, что мвф допустит раздачу кому то и сам останется с носом