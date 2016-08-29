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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4659466046614662>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:45

Re: Валютный рынок в контексте

  centurionus написав:Або бидон меду. Або пропив


Классика! Дякую ! Або до старости и в один день.
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:48

дарий

Або не то, кстати... Либо, Либо..... 8)
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:54

Re: Валютный рынок в контексте

Трамп: США имеют самые мощные ядерные силы в мире.
Да и вован готов потягаться.... Как-то 63-тим нездорово попахивает, тада хоть договорились... Пора в вечные ценности и в леса..... :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:59

  ЛАД написав:
  Vitl написав:
ЛАД
.................
Тут Вы, полагаю, не совсем правы.
После отдачи сократятся заёмные средства, правда меньше, чем на 4 449,596 $ - часть из этой суммы %, кот. уйдут из "чистых" ЗВР.

Я допускаю, т к точно не знаю.Но есть ли алгоритм выбора из каких денег и что платить :?:

Алгоритма выбора, конечно, нет. :) Все деньги смешаны в одном кармане. И платится всё с одного кармана.
Просто уменьшится сумма долга = уменьшению заёмных средств в ЗВР.


Вот здесь не совсем так.Потому, что там купон присутствует, с многомиллиардного займа он тоже ощутимый.По логике он уже из собственных пойдёт.Далее, если мы о заёмных в звр, то в них в основном мвф_овские.А отдавать нужно не только ему, начинаются выплаты пролонгированных долгов по Яресько.Я так понимаю, что они тоже из собственных.Конечно, если с мвф согласовать, то можно и их деньгами разбрасываться.Но что то я не уверен, что мвф допустит раздачу кому то и сам останется с носом :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:04

Re: Валютный рынок в контексте

...давненько, я тут із запитаннями не заходив! :mrgreen:
...так от, щоб ЗБЕРЕГТИ свої кошти до наступної весни на ремонт(а потрібна буде ЛИШЕ гривня!) то:
1) все покласти на ГРНдепо у різні банки?
2) розбити 50/50 і зимою скинути ті 50% по курсу "скільки дадуть", а ту гривню, докинути на депостовпчики?
3) Ваш варіант?
...наперед, вдячний! :)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:18

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:Re: Валютный рынок в контексте
...давненько, я тут із запитаннями не заходив!
...так от, щоб ЗБЕРЕГТИ свої кошти до наступної весни на ремонт(а потрібна буде ЛИШЕ гривня!) то:
1) все покласти на ГРНдепо у різні банки?
2) розбити 50/50 і зимою скинути ті 50% по курсу "скільки дадуть", а ту гривню, докинути на депостовпчики?
3) Ваш варіант?
...наперед, вдячний!


Баксик, как всегда, Лучший! Прогноз на год вперед? Хтоб знал - ужеб аналог чикагской башни трампа - не в дубаях, а в Одессе на 7 км построил. :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 23 бер, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:22

Re: Валютный рынок в контексте

  centurionus написав:Краще б купив собі набір екстремала для видобутку вогню.

Спички что ли? :)
Настоящие экстремалы добывают огонь, ничего не покупая :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:36

Сибарит
Спички что ли?
Настоящие экстремалы добывают огонь, ничего не покупая

- LOL!!! Бывают экстремалы и "экстремалы". Имелось в виды что-то наподобие такого:
https://www.mec.ca/en/product/4009-458/Magnesium-Fire-Starter

https://www.mec.ca/en/product/5036-045/FireSteel-2-0-Scout
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:37

  Сибарит написав:
  centurionus написав:Краще б купив собі набір екстремала для видобутку вогню.

Спички что ли? :)
Настоящие экстремалы добывают огонь, ничего не покупая :)


Дискавери - форевэ !
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:40

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitl написав:.Я так понимаю, что они тоже из собственных.Конечно, если с мвф согласовать, то можно и их деньгами разбрасываться.Но что то я не уверен, что мвф допустит раздачу кому то и сам останется с носом

Каки НБУ...(хотя, конечно, комудавала).
дарий
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