Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:59

ЛАД написав: Vitl написав: ЛАД

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Тут Вы, полагаю, не совсем правы.

После отдачи сократятся заёмные средства, правда меньше, чем на 4 449,596 $ - часть из этой суммы %, кот. уйдут из "чистых" ЗВР.

Я допускаю, т к точно не знаю.Но есть ли алгоритм выбора из каких денег и что платить Я допускаю, т к точно не знаю.Но есть ли алгоритм выбора из каких денег и что платить

Алгоритма выбора, конечно, нет. Все деньги смешаны в одном кармане. И платится всё с одного кармана.

Просто уменьшится сумма долга = уменьшению заёмных средств в ЗВР. Алгоритма выбора, конечно, нет.Все деньги смешаны в одном кармане. И платится всё с одного кармана.Просто уменьшится сумма долга = уменьшению заёмных средств в ЗВР.

Вот здесь не совсем так.Потому, что там купон присутствует, с многомиллиардного займа он тоже ощутимый.По логике он уже из собственных пойдёт.Далее, если мы о заёмных в звр, то в них в основном мвф_овские.А отдавать нужно не только ему, начинаются выплаты пролонгированных долгов по Яресько.Я так понимаю, что они тоже из собственных.Конечно, если с мвф согласовать, то можно и их деньгами разбрасываться.Но что то я не уверен, что мвф допустит раздачу кому то и сам останется с носом