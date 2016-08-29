RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4659466046614662

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:07

  дарий написав:
  Долярчик написав:Re: Валютный рынок в контексте
...давненько, я тут із запитаннями не заходив!
...так от, щоб ЗБЕРЕГТИ свої кошти до наступної весни на ремонт(а потрібна буде ЛИШЕ гривня!) то:
1) все покласти на ГРНдепо у різні банки?
2) розбити 50/50 і зимою скинути ті 50% по курсу "скільки дадуть", а ту гривню, докинути на депостовпчики?
3) Ваш варіант?
...наперед, вдячний!


Баксик, как всегда, Лучший! Прогноз на год вперед? Хтоб знал - ужеб аналог чикагской башни трампа - не в дубаях, а в Одессе на 7 км построил. :mrgreen:

:mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3680
З нами з: 19.10.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4659466046614662
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1086, 1087, 1088
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10870 1149490
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 22:23
barabass
Валютный рынок в мире 1 ... 610, 611, 612
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6111 1296405
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 14:17
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34991
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.