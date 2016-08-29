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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:07
дарий написав: Долярчик написав:
Re: Валютный рынок в контексте
...давненько, я тут із запитаннями не заходив!
...так от, щоб ЗБЕРЕГТИ свої кошти до наступної весни на ремонт(а потрібна буде ЛИШЕ гривня!) то:
1) все покласти на ГРНдепо у різні банки?
2) розбити 50/50 і зимою скинути ті 50% по курсу "скільки дадуть", а ту гривню, докинути на депостовпчики?
3) Ваш варіант?
...наперед, вдячний!
Баксик, как всегда, Лучший! Прогноз на год вперед? Хтоб знал - ужеб аналог чикагской башни трампа - не в дубаях, а в Одессе на 7 км построил.
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Долярчик
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