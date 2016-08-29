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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:07
дарий написав: Долярчик написав:
Re: Валютный рынок в контексте
...давненько, я тут із запитаннями не заходив!
...так от, щоб ЗБЕРЕГТИ свої кошти до наступної весни на ремонт(а потрібна буде ЛИШЕ гривня!) то:
1) все покласти на ГРНдепо у різні банки?
2) розбити 50/50 і зимою скинути ті 50% по курсу "скільки дадуть", а ту гривню, докинути на депостовпчики?
3) Ваш варіант?
...наперед, вдячний!
Баксик, как всегда, Лучший! Прогноз на год вперед? Хтоб знал - ужеб аналог чикагской башни трампа - не в дубаях, а в Одессе на 7 км построил.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:38
Востаннє редагувалось козак
в П'ят 23 бер, 2018 22:58, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:44
Востаннє редагувалось козак
в П'ят 23 бер, 2018 22:59, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:45
Востаннє редагувалось козак
в П'ят 23 бер, 2018 23:00, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:58
Что-то обзора нет...
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:01
козак написав:
Добавлено: Пт 23 мар, 2018 22:45
дарий Не претендовали на что? На разговор?
конечно...не возбуждайтесь токо на колхозников....
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:15
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:18
Vitl написав: ЛАД написав:
............
Алгоритма выбора, конечно, нет.
Все деньги смешаны в одном кармане. И платится всё с одного кармана.
Просто уменьшится сумма долга = уменьшению заёмных средств в ЗВР.
Вот здесь не совсем так.Потому, что там купон присутствует, с многомиллиардного займа он тоже ощутимый.По логике он уже из собственных пойдёт.Далее, если мы о заёмных в звр, то в них в основном мвф_овские.А отдавать нужно не только ему, начинаются выплаты пролонгированных долгов по Яресько.Я так понимаю, что они тоже из собственных.Конечно, если с мвф согласовать, то можно и их деньгами разбрасываться.Но что то я не уверен, что мвф допустит раздачу кому то и сам останется с носом
О процентах я писал в самом начале разговора.
А вот о яреськиных не помню - начинаем отдавать уже в этом году или с 2019?
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