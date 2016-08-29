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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4660466146624663>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:07

  дарий написав:
  Долярчик написав:Re: Валютный рынок в контексте
...давненько, я тут із запитаннями не заходив!
...так от, щоб ЗБЕРЕГТИ свої кошти до наступної весни на ремонт(а потрібна буде ЛИШЕ гривня!) то:
1) все покласти на ГРНдепо у різні банки?
2) розбити 50/50 і зимою скинути ті 50% по курсу "скільки дадуть", а ту гривню, докинути на депостовпчики?
3) Ваш варіант?
...наперед, вдячний!


Баксик, как всегда, Лучший! Прогноз на год вперед? Хтоб знал - ужеб аналог чикагской башни трампа - не в дубаях, а в Одессе на 7 км построил. :mrgreen:

:mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:38

:arrow:
Востаннє редагувалось козак в П'ят 23 бер, 2018 22:58, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:40

козак
Даже возразить нечем! :!: Впрочем, я и не претендовал....Колхоз - он и в Африке колхоз (абы потрындеть)... :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:44

:arrow:
Востаннє редагувалось козак в П'ят 23 бер, 2018 22:59, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:45

:arrow:
Востаннє редагувалось козак в П'ят 23 бер, 2018 23:00, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:58

Re: Валютный рынок в контексте

Что-то обзора нет...
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:01

Re: Валютный рынок в контексте

  козак написав:Добавлено: Пт 23 мар, 2018 22:45
дарий Не претендовали на что? На разговор?

конечно...не возбуждайтесь токо на колхозников.... :cry:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:03

дарий
таки шо токое Ваши стрелки негрузимые.... :?
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:15

дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:18

  Vitl написав:
  ЛАД написав:............
Алгоритма выбора, конечно, нет. :) Все деньги смешаны в одном кармане. И платится всё с одного кармана.
Просто уменьшится сумма долга = уменьшению заёмных средств в ЗВР.


Вот здесь не совсем так.Потому, что там купон присутствует, с многомиллиардного займа он тоже ощутимый.По логике он уже из собственных пойдёт.Далее, если мы о заёмных в звр, то в них в основном мвф_овские.А отдавать нужно не только ему, начинаются выплаты пролонгированных долгов по Яресько.Я так понимаю, что они тоже из собственных.Конечно, если с мвф согласовать, то можно и их деньгами разбрасываться.Но что то я не уверен, что мвф допустит раздачу кому то и сам останется с носом :)

О процентах я писал в самом начале разговора.
А вот о яреськиных не помню - начинаем отдавать уже в этом году или с 2019?
ЛАД
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