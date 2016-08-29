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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:19
Re: Валютный рынок в контексте
Я Прошу и козака и дария прервать дискуссию.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:30
Саме так.
Краще, ніж срібна ложка у "колишньої". Хоч якась користь в часи можливої "руйнації". Наприклад, палити нікому не потрібні доларові папірці для приготування їжі.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 24 бер, 2018 00:13
...пам"ятаємо? - що успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись
...забув додати: звісно, що ніхто майбутнього незнає, але просто ЦІКАВИТЬ Ваша(всіх шановних форумчан) думка!- як би Ви розмістили свої кошти, якщо б Вам на наступну весну потрібно було робити ремонт?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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