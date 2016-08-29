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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4660466146624663

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:19

Re: Валютный рынок в контексте

Я Прошу и козака и дария прервать дискуссию.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:30

  Hogtown написав:Сибарит
Спички что ли?
Настоящие экстремалы добывают огонь, ничего не покупая

- LOL!!! Бывают экстремалы и "экстремалы". Имелось в виды что-то наподобие такого:
https://www.mec.ca/en/product/4009-458/Magnesium-Fire-Starter

https://www.mec.ca/en/product/5036-045/FireSteel-2-0-Scout

Саме так. :lol:
Краще, ніж срібна ложка у "колишньої". Хоч якась користь в часи можливої "руйнації". :roll: Наприклад, палити нікому не потрібні доларові папірці для приготування їжі.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 00:13

...пам"ятаємо? - що успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись

  Долярчик написав:...давненько, я тут із запитаннями не заходив! :mrgreen:
...так от, щоб ЗБЕРЕГТИ свої кошти до наступної весни на ремонт(а потрібна буде ЛИШЕ гривня!) то:
1) все покласти на ГРНдепо у різні банки?
2) розбити 50/50 і зимою скинути ті 50% по курсу "скільки дадуть", а ту гривню, докинути на депостовпчики?
3) Ваш варіант?
...наперед, вдячний! :)

...забув додати: звісно, що ніхто майбутнього незнає, але просто ЦІКАВИТЬ Ваша(всіх шановних форумчан) думка!- як би Ви розмістили свої кошти, якщо б Вам на наступну весну потрібно було робити ремонт?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 07:19

Долярчик
В останню декаду серпня минулого руку взяв долар в почившому у бозі Богуславі, якщо не помиляюсь, по 25,6 з наміром вийти зимою на всю суму у гривню і на депозит. У січні 2018 можна було здати майже по 29 .... Чи буде так надалі і в яких часових межах? Хто зна. Але сезонні коливання ніхто не відміняв.
i-botanik
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 07:33

Doliarchiku

Відповідаю.
Як мінімум половину грошей на ремонт з Вас візьмуть "майстри".
Вони беруть доларами і євро аж гай шумить.
До того ж Ви виграєте на маржі.
З рештою, можете ризикнути і вкласти в " Котлован". Ви ж вірите у ріст метрів квадратних!)))
Якщо серьйозно-ловіть акціі по будматеріалах, сантехніці, матеріалах на підлогу. З досвіду - вони дешевшають у кінці осені, на початку зими. Вигідно купляти залишки.
Ну і як досвічений по ремонтах - зробіть проект!
athena1
 
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