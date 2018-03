Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:30

Hogtown написав: Сибарит

Спички что ли?

Настоящие экстремалы добывают огонь, ничего не покупая

- LOL!!! Бывают экстремалы и "экстремалы". Имелось в виды что-то наподобие такого:

https://www.mec.ca/en/product/4009-458/Magnesium-Fire-Starter



Саме так.

Саме так.

Краще, ніж срібна ложка у "колишньої". Хоч якась користь в часи можливої "руйнації". Наприклад, палити нікому не потрібні доларові папірці для приготування їжі.

