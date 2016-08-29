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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:19
Re: Валютный рынок в контексте
удалил
Востаннє редагувалось холява в Суб 24 бер, 2018 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:30
Саме так.
Краще, ніж срібна ложка у "колишньої". Хоч якась користь в часи можливої "руйнації". Наприклад, палити нікому не потрібні доларові папірці для приготування їжі.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 24 бер, 2018 00:13
...пам"ятаємо? - що успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись
...забув додати: звісно, що ніхто майбутнього незнає, але просто ЦІКАВИТЬ Ваша(всіх шановних форумчан) думка!- як би Ви розмістили свої кошти, якщо б Вам на наступну весну потрібно було робити ремонт?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 24 бер, 2018 07:19
Долярчик
В останню декаду серпня минулого руку взяв долар в почившому у бозі Богуславі, якщо не помиляюсь, по 25,6 з наміром вийти зимою на всю суму у гривню і на депозит. У січні 2018 можна було здати майже по 29 .... Чи буде так надалі і в яких часових межах? Хто зна. Але сезонні коливання ніхто не відміняв.
Додано: Суб 24 бер, 2018 07:33
Doliarchiku
Відповідаю.
Як мінімум половину грошей на ремонт з Вас візьмуть "майстри".
Вони беруть доларами і євро аж гай шумить.
До того ж Ви виграєте на маржі.
З рештою, можете ризикнути і вкласти в " Котлован". Ви ж вірите у ріст метрів квадратних!)))
Якщо серьйозно-ловіть акціі по будматеріалах, сантехніці, матеріалах на підлогу. З досвіду - вони дешевшають у кінці осені, на початку зими. Вигідно купляти залишки.
Ну і як досвічений по ремонтах - зробіть проект!
Додано: Суб 24 бер, 2018 10:09
[quote="4330473:athena1"]Відповідаю.
Як мінімум половину грошей на ремонт з Вас візьмуть "майстри".
Вони беруть доларами і євро аж гай шумить.
Ты - лох, и это твой диагноз,
Но, я - не врач, чтобы лечить!
Ну, что обиделся ты сразу?
Ведь для обиды нет причин.
Тебя разводят все и всюду,
А ты, как малое дитя,
Нет, я лечить тебя не буду,
Лох - не диагноз, лох - судьба!
Додано: Суб 24 бер, 2018 10:26
Re: Валютный рынок в контексте
Отличный вброс на вентилятор
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 24 бер, 2018 10:32
Да, вроде с 2019.Вот общего плана инфа
Но смысл то от этого не сильно меняется.А самое нехорошее, что там долгов кот не государственные мама не горюй.А их тоже нада отдавать и валюту где то на межбанке покупать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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