RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4661466246634664>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:19

Re: Валютный рынок в контексте

удалил
Востаннє редагувалось холява в Суб 24 бер, 2018 09:44, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
 
Повідомлень: 1747
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1252 раз.
Подякували: 1205 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:30

  Hogtown написав:Сибарит
Спички что ли?
Настоящие экстремалы добывают огонь, ничего не покупая

- LOL!!! Бывают экстремалы и "экстремалы". Имелось в виды что-то наподобие такого:
https://www.mec.ca/en/product/4009-458/Magnesium-Fire-Starter

https://www.mec.ca/en/product/5036-045/FireSteel-2-0-Scout

Саме так. :lol:
Краще, ніж срібна ложка у "колишньої". Хоч якась користь в часи можливої "руйнації". :roll: Наприклад, палити нікому не потрібні доларові папірці для приготування їжі.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 656
З нами з: 07.10.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 00:13

...пам"ятаємо? - що успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись

  Долярчик написав:...давненько, я тут із запитаннями не заходив! :mrgreen:
...так от, щоб ЗБЕРЕГТИ свої кошти до наступної весни на ремонт(а потрібна буде ЛИШЕ гривня!) то:
1) все покласти на ГРНдепо у різні банки?
2) розбити 50/50 і зимою скинути ті 50% по курсу "скільки дадуть", а ту гривню, докинути на депостовпчики?
3) Ваш варіант?
...наперед, вдячний! :)

...забув додати: звісно, що ніхто майбутнього незнає, але просто ЦІКАВИТЬ Ваша(всіх шановних форумчан) думка!- як би Ви розмістили свої кошти, якщо б Вам на наступну весну потрібно було робити ремонт?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3680
З нами з: 19.10.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 07:19

Долярчик
В останню декаду серпня минулого руку взяв долар в почившому у бозі Богуславі, якщо не помиляюсь, по 25,6 з наміром вийти зимою на всю суму у гривню і на депозит. У січні 2018 можна було здати майже по 29 .... Чи буде так надалі і в яких часових межах? Хто зна. Але сезонні коливання ніхто не відміняв.
i-botanik
 
Повідомлень: 12
З нами з: 06.01.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 07:33

Doliarchiku

Відповідаю.
Як мінімум половину грошей на ремонт з Вас візьмуть "майстри".
Вони беруть доларами і євро аж гай шумить.
До того ж Ви виграєте на маржі.
З рештою, можете ризикнути і вкласти в " Котлован". Ви ж вірите у ріст метрів квадратних!)))
Якщо серьйозно-ловіть акціі по будматеріалах, сантехніці, матеріалах на підлогу. З досвіду - вони дешевшають у кінці осені, на початку зими. Вигідно купляти залишки.
Ну і як досвічений по ремонтах - зробіть проект!
athena1
 
Повідомлень: 2007
З нами з: 18.12.08
Подякував: 54 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:09

[quote="4330473:athena1"]Відповідаю.
Як мінімум половину грошей на ремонт з Вас візьмуть "майстри".
Вони беруть доларами і євро аж гай шумить.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Ты - лох, и это твой диагноз,
Но, я - не врач, чтобы лечить!
Ну, что обиделся ты сразу?
Ведь для обиды нет причин.
Тебя разводят все и всюду,
А ты, как малое дитя,
Нет, я лечить тебя не буду,
Лох - не диагноз, лох - судьба!
:arrow:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 792
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:26

Re: Валютный рынок в контексте

Отличный вброс на вентилятор
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13840
З нами з: 04.05.10
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:32

  ЛАД написав:
  Vitl написав:
  ЛАД написав:............
Алгоритма выбора, конечно, нет. :) Все деньги смешаны в одном кармане. И платится всё с одного кармана.
Просто уменьшится сумма долга = уменьшению заёмных средств в ЗВР.


Вот здесь не совсем так.Потому, что там купон присутствует, с многомиллиардного займа он тоже ощутимый.По логике он уже из собственных пойдёт.Далее, если мы о заёмных в звр, то в них в основном мвф_овские.А отдавать нужно не только ему, начинаются выплаты пролонгированных долгов по Яресько.Я так понимаю, что они тоже из собственных.Конечно, если с мвф согласовать, то можно и их деньгами разбрасываться.Но что то я не уверен, что мвф допустит раздачу кому то и сам останется с носом :)

О процентах я писал в самом начале разговора.
А вот о яреськиных не помню - начинаем отдавать уже в этом году или с 2019?


Да, вроде с 2019.Вот общего плана инфа https://фром-юа.com/news/350379-yaresko ... orami.html
Но смысл то от этого не сильно меняется.А самое нехорошее, что там долгов кот не государственные мама не горюй.А их тоже нада отдавать и валюту где то на межбанке покупать. :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13840
З нами з: 04.05.10
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:05

Ну прям как перед войной ... :roll:
Обвал фондового рынка, но акции корпораций ВПК резко растут. Особенно инвесторы верят в компании, которые производдят авианосцы, подводные лодки, ракеты и средства киберборьбы.
Золото и серебро дорожают, а вот медь сильно упала, хотя потребность в патронах должна резко вырасти.
Вероятность того, что эти катаклизьмы продолжатся и в понедельник выше 70%.
Трамп разошёлся. :?

Садись спекулянты поближе ко мне,
Сейчас я поведаю вам о войне,
Война это ужас, разруха, беда,
В ней гибнут обменки, народ, города.

Война это вечная скорбь матерей,
На фронт проводивших своих сыновей,
Война это жизнь среди смерти, невзгод,
У всех обездоленных ею сирот.

Война это фондовый рынок на дне,
Акции в самой низкой цене.
Инфляция, карточки, резкий обвал,
Все обеденеют - кратный девал.



:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6259
З нами з: 14.11.11
Подякував: 269 раз.
Подякували: 3002 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:11

  Libo написав:Ну прям как перед войной ... :roll:
Обвал фондового рынка, но акции корпораций ВПК резко растут. Особенно инвесторы верят в компании, которые производдят авианосцы, подводные лодки, ракеты и средства киберборьбы.
Золото и серебро дорожают, а вот медь сильно упала, хотя потребность в патронах должна резко вырасти.
Вероятность того, что эти катаклизьмы продолжатся и в понедельник выше 70%.
Трамп разошёлся. :?

Садись спекулянты поближе ко мне,
Сейчас я поведаю вам о войне,
Война это ужас, разруха, беда,
В ней гибнут обменки, народ, города.

Война это вечная скорбь матерей,
На фронт проводивших своих сыновей,
Война это жизнь среди смерти, невзгод,
У всех обездоленных ею сирот.

Война это фондовый рынок на дне,
Акции в самой низкой цене.
Инфляция, карточки, резкий обвал,
Все обеденеют - кратный девал.

:lol: :lol: :lol:

народ на амерофорумах пишет, что девальвация доллара на 20% удвоит состояние Трампа, чего так хз...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5073
З нами з: 20.11.08
Подякував: 60 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4661466246634664>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1086, 1087, 1088
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10875 1150716
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 09:07
jump
Валютный рынок в мире 1 ... 610, 611, 612
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6111 1296503
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 14:17
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34999
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (20987)
24.03.2018 12:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.