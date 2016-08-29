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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4661466246634664

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:16

  edvardd написав:народ на амерофорумах пишет, что девальвация доллара на 20% удвоит состояние Трампа, чего так хз...


Так что гривне тогда грозит курс 20 ? :roll:
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:20

холява

Сори, но ты как профессионал со своим диагнозом не очень. :?
Надеюсь, наша военная контрразведка не разделяет твою точку зрения.
Надька - манчжурский кандидат. А ст. лйтенат Гарбузюк при ней - ведущий с бубновой дамой.
8) 8) 8)
https://www.youtube.com/watch?v=1TClcIlwow0
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:30

  edvardd написав:народ на амерофорумах пишет, что девальвация доллара на 20% удвоит состояние Трампа, чего так хз...



Donald Trump - Assets and Net Worth

https://factba.se/topic/assets
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:20

  Bayern написав:
  edvardd написав:народ на амерофорумах пишет, что девальвация доллара на 20% удвоит состояние Трампа, чего так хз...


Так что гривне тогда грозит курс 20 ? :roll:


Гривне тогда грозит девальвация: 20% (долларовая) + 15% (помимо долларовой), ИТОГО 35%
26,25*1,35=35,43
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:22

  i-botanik написав:Долярчик
В останню декаду серпня минулого руку взяв долар в почившому у бозі Богуславі, якщо не помиляюсь, по 25,6 з наміром вийти зимою на всю суму у гривню і на депозит. У січні 2018 можна було здати майже по 29 .... Чи буде так надалі і в яких часових межах? Хто зна. Але сезонні коливання ніхто не відміняв.


Уже будет так всегда
Yuri_61
 
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