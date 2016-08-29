Сори, но ты как профессионал со своим диагнозом не очень. Надеюсь, наша военная контрразведка не разделяет твою точку зрения. Надька - манчжурский кандидат. А ст. лйтенат Гарбузюк при ней - ведущий с бубновой дамой.
i-botanik написав:Долярчик В останню декаду серпня минулого руку взяв долар в почившому у бозі Богуславі, якщо не помиляюсь, по 25,6 з наміром вийти зимою на всю суму у гривню і на депозит. У січні 2018 можна було здати майже по 29 .... Чи буде так надалі і в яких часових межах? Хто зна. Але сезонні коливання ніхто не відміняв.