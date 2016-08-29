Так что гривне тогда грозит курс 20 ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:16
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:20
холява
Сори, но ты как профессионал со своим диагнозом не очень.
Надеюсь, наша военная контрразведка не разделяет твою точку зрения.
Надька - манчжурский кандидат. А ст. лйтенат Гарбузюк при ней - ведущий с бубновой дамой.
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:30
Donald Trump - Assets and Net Worth
Додано: Суб 24 бер, 2018 12:20
Додано: Суб 24 бер, 2018 12:22
Уже будет так всегда
Додано: Суб 24 бер, 2018 12:57
Добрый День !
Традиционно , Всем Здоровья и Удачи.
Отличный солнечный денек.
Было бы большой ошибкой ставить диагноз, не пообщавшись с пациентом, в присутствии коллег.
Просмотрев доказательства прокуратуры (видеоматериалы) и оправдания Наденьки (Вашей любимицы)могу сказать следующее.
Как всем нам , лечащим и уже на пенсии ,известно что некая болезнь делится на ТРИ фазы...
1.овладение
2.адаптация
3.деградация
Ну ,идеей ОНА овладела.
Привыкла Наденька уже к своей праведности и правильности прячась за депутатской неприкосновенностью.
1. Если , умные люди из прокуратуры, посадят напротив Надюши опытного психиатра ,с неким даром (гипноз), то они узнают почти все, что внушили ей опытные Российские коллеги.
Что и с кем она обговаривала и т.д.
Есть конечно зона раппОрта (подчинение гипнотизеру), но то такэ,для опытного врача преодолимо.
2.По ее же словам , она уже верит в то , что сменив верхушку власти(с жертвами 400 тысяч человек ) , а не систему управления государством и экономикой ,чем она и должна была заниматься ,согласно статуса депутата, все поменяется.
Это обыкновенный прогресс бредовой идеи .
3.По мере старения ее и ее мозгов будут добавляться все НОВЫЕ и НОВЫЕ героические воспоминания о невероятных подвигах на фронте и тюрьме .(деградация)
Я почти уверен , что никто ,никаких ,серьезных планов на НАДЕНЬКУ не возлагал.
Ей что не поручи , она все до абсурда доведет.(опыт подсказывает)
Просто фантастогармония, раздутая почти юристом , а заодно и прокурором.
Видимость работы.
....Вы же,как никто, знаете какое количество у нас людей с бредовыми идеями и воспоминаниями о жизни и невероятных приключениях.
Ну и главное -это ВСЕ, мои предположения и ни в коем случае не диагноз.
С Огромным Уважением.
Заранее Прошу Прощения за такое количество букв.
Додано: Суб 24 бер, 2018 13:07
Re: Валютный рынок в контексте
Холява, Вы как специалист, что у неё диагностируете?
ТО, что она психически, то это видно и так
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 24 бер, 2018 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 бер, 2018 13:11
Очень интересно узнать, что вы вкладываете в понятие девальвация доллара
Додано: Суб 24 бер, 2018 13:12
Додано: Суб 24 бер, 2018 13:13
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