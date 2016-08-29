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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4662466346644665>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:16

  edvardd написав:народ на амерофорумах пишет, что девальвация доллара на 20% удвоит состояние Трампа, чего так хз...


Так что гривне тогда грозит курс 20 ? :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:20

холява

Сори, но ты как профессионал со своим диагнозом не очень. :?
Надеюсь, наша военная контрразведка не разделяет твою точку зрения.
Надька - манчжурский кандидат. А ст. лйтенат Гарбузюк при ней - ведущий с бубновой дамой.
8) 8) 8)
https://www.youtube.com/watch?v=1TClcIlwow0
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:30

  edvardd написав:народ на амерофорумах пишет, что девальвация доллара на 20% удвоит состояние Трампа, чего так хз...



Donald Trump - Assets and Net Worth

https://factba.se/topic/assets
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:20

  Bayern написав:
  edvardd написав:народ на амерофорумах пишет, что девальвация доллара на 20% удвоит состояние Трампа, чего так хз...


Так что гривне тогда грозит курс 20 ? :roll:


Гривне тогда грозит девальвация: 20% (долларовая) + 15% (помимо долларовой), ИТОГО 35%
26,25*1,35=35,43
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:22

  i-botanik написав:Долярчик
В останню декаду серпня минулого руку взяв долар в почившому у бозі Богуславі, якщо не помиляюсь, по 25,6 з наміром вийти зимою на всю суму у гривню і на депозит. У січні 2018 можна було здати майже по 29 .... Чи буде так надалі і в яких часових межах? Хто зна. Але сезонні коливання ніхто не відміняв.


Уже будет так всегда
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:57

  Libo написав:холява

Сори, но ты как профессионал со своим диагнозом не очень. :?
Надеюсь, наша военная контрразведка не разделяет твою точку зрения.
Надька - манчжурский кандидат. А ст. лйтенат Гарбузюк при ней - ведущий с бубновой дамой.
8) 8) 8)
https://www.youtube.com/watch?v=1TClcIlwow0


Добрый День !
Традиционно , Всем Здоровья и Удачи.
Отличный солнечный денек.

Было бы большой ошибкой ставить диагноз, не пообщавшись с пациентом, в присутствии коллег.

Просмотрев доказательства прокуратуры (видеоматериалы) и оправдания Наденьки (Вашей любимицы)могу сказать следующее.

Как всем нам , лечащим и уже на пенсии ,известно что некая болезнь делится на ТРИ фазы...
1.овладение
2.адаптация
3.деградация

Ну ,идеей ОНА овладела.
Привыкла Наденька уже к своей праведности и правильности прячась за депутатской неприкосновенностью.

1. Если , умные люди из прокуратуры, посадят напротив Надюши опытного психиатра ,с неким даром (гипноз), то они узнают почти все, что внушили ей опытные Российские коллеги.
Что и с кем она обговаривала и т.д.

Есть конечно зона раппОрта (подчинение гипнотизеру), но то такэ,для опытного врача преодолимо.

2.По ее же словам , она уже верит в то , что сменив верхушку власти(с жертвами 400 тысяч человек ) , а не систему управления государством и экономикой ,чем она и должна была заниматься ,согласно статуса депутата, все поменяется.
Это обыкновенный прогресс бредовой идеи .

3.По мере старения ее и ее мозгов будут добавляться все НОВЫЕ и НОВЫЕ героические воспоминания о невероятных подвигах на фронте и тюрьме .(деградация)
Я почти уверен , что никто ,никаких ,серьезных планов на НАДЕНЬКУ не возлагал.
Ей что не поручи , она все до абсурда доведет.(опыт подсказывает)
Просто фантастогармония, раздутая почти юристом , а заодно и прокурором.
Видимость работы.

....Вы же,как никто, знаете какое количество у нас людей с бредовыми идеями и воспоминаниями о жизни и невероятных приключениях.
Ну и главное -это ВСЕ, мои предположения и ни в коем случае не диагноз.
С Огромным Уважением.
Заранее Прошу Прощения за такое количество букв.
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холява
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:07

Re: Валютный рынок в контексте

Холява, Вы как специалист, что у неё диагностируете?
ТО, что она психически, то это видно и так
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 24 бер, 2018 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:11

  Yuri_61 написав:
  Bayern написав:
  edvardd написав:народ на амерофорумах пишет, что девальвация доллара на 20% удвоит состояние Трампа, чего так хз...


Так что гривне тогда грозит курс 20 ? :roll:


Гривне тогда грозит девальвация: 20% (долларовая) + 15% (помимо долларовой), ИТОГО 35%
26,25*1,35=35,43


Очень интересно узнать, что вы вкладываете в понятие девальвация доллара :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:12

  Yuri_61 написав:Холява, Вы как специалист, что у неё диагностируете: шизофрению?

Здравствуйте .
Где Вы прочитали в моем сообщении слово ,шизофрения ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:13

  Bayern написав:
Очень интересно узнать, что вы вкладываете в понятие девальвация доллара :roll:


А Вы не понимаете? Уменьшение покупательной способности
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