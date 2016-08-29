Додано: Суб 24 бер, 2018 12:57

Libo написав: холява



Сори, но ты как профессионал со своим диагнозом не очень.

Надеюсь, наша военная контрразведка не разделяет твою точку зрения.

Надька - манчжурский кандидат. А ст. лйтенат Гарбузюк при ней - ведущий с бубновой дамой.



https://www.youtube.com/watch?v=1TClcIlwow0 Сори, но ты как профессионал со своим диагнозом не очень.Надеюсь, наша военная контрразведка не разделяет твою точку зрения.Надька - манчжурский кандидат. А ст. лйтенат Гарбузюк при ней - ведущий с бубновой дамой.

Добрый День !Традиционно , Всем Здоровья и Удачи.Отличный солнечный денек.Было бы большой ошибкой ставить диагноз, не пообщавшись с пациентом, в присутствии коллег.Просмотрев доказательства прокуратуры (видеоматериалы) и оправдания Наденьки (Вашей любимицы)могу сказать следующее.Как всем нам , лечащим и уже на пенсии ,известно что некая болезнь делится на ТРИ фазы...1.овладение2.адаптация3.деградацияНу ,идеей ОНА овладела.Привыкла Наденька уже к своей праведности и правильности прячась за депутатской неприкосновенностью.1. Если , умные люди из прокуратуры, посадят напротив Надюши опытного психиатра ,с неким даром (гипноз), то они узнают почти все, что внушили ей опытные Российские коллеги.Что и с кем она обговаривала и т.д.Есть конечно зона раппОрта (подчинение гипнотизеру), но то такэ,для опытного врача преодолимо.2.По ее же словам , она уже верит в то , что сменив верхушку власти(с жертвами 400 тысяч человек ) , а не систему управления государством и экономикой ,чем она и должна была заниматься ,согласно статуса депутата, все поменяется.Это обыкновенный прогресс бредовой идеи .3.По мере старения ее и ее мозгов будут добавляться все НОВЫЕ и НОВЫЕ героические воспоминания о невероятных подвигах на фронте и тюрьме .(деградация)Я почти уверен , что никто ,никаких ,серьезных планов на НАДЕНЬКУ не возлагал.Ей что не поручи , она все до абсурда доведет.(опыт подсказывает)Просто фантастогармония, раздутая почти юристом , а заодно и прокурором.Видимость работы.....Вы же,как никто, знаете какое количество у нас людей с бредовыми идеями и воспоминаниями о жизни и невероятных приключениях.Ну и главное -это ВСЕ, мои предположения и ни в коем случае не диагноз.С Огромным Уважением.Заранее Прошу Прощения за такое количество букв.