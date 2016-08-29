Bayern написав: Очень интересно узнать, что вы вкладываете в понятие девальвация доллара
А Вы не понимаете? Уменьшение покупательной способности
То есть вы объявляете логическую цепочку: на один доллар в Украине можно будет купить меньше товара, поэтому один доллар будет стоить не 26 гривен, а 31,20 при гипотетической девальвации доллара на 20 процентов?
Bayern написав: Очень интересно узнать, что вы вкладываете в понятие девальвация доллара
А Вы не понимаете? Уменьшение покупательной способности
То есть вы объявляете логическую цепочку: на один доллар в Украине можно будет купить меньше товара, поэтому один доллар будет стоить не 26 гривен, а 31,20 при гипотетической девальвации доллара на 20 процентов?
Це з майбутніх спогадів надєнькі? Гарний песик. До речі, гвинтівка (як начебто "снайперська") не для гір, радше для міста (варіант SR25 для армії (для ВМФ та КМП інші трохи), наче мали намір їх замінити).
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