RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4662466346644665

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:14

  холява написав:
  Yuri_61 написав:Холява, Вы как специалист, что у неё диагностируете: шизофрению?

Здравствуйте .
Где Вы прочитали в моем сообщении слово ,шизофрения ?


Я стёр это.
Yuri_61
 
Повідомлень: 894
З нами з: 30.09.15
Подякував: 137 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:23

  Yuri_61 написав:
  Bayern написав:
Очень интересно узнать, что вы вкладываете в понятие девальвация доллара :roll:


А Вы не понимаете? Уменьшение покупательной способности


То есть вы объявляете логическую цепочку:
на один доллар в Украине можно будет купить меньше товара, поэтому один доллар будет стоить не 26 гривен, а 31,20 при гипотетической девальвации доллара на 20 процентов?
Bayern
 
Повідомлень: 272
З нами з: 03.06.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:32

  Bayern написав:
  Yuri_61 написав:
  Bayern написав:
Очень интересно узнать, что вы вкладываете в понятие девальвация доллара :roll:


А Вы не понимаете? Уменьшение покупательной способности


То есть вы объявляете логическую цепочку:
на один доллар в Украине можно будет купить меньше товара, поэтому один доллар будет стоить не 26 гривен, а 31,20 при гипотетической девальвации доллара на 20 процентов?

Не пытайтесь меня запутать. Я уже всё написАл.
Yuri_61
 
Повідомлень: 894
З нами з: 30.09.15
Подякував: 137 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:46

холява

Зображення

Це з майбутніх спогадів надєнькі? :|
Гарний песик. :)
До речі, гвинтівка (як начебто "снайперська") не для гір, радше для міста (варіант SR25 для армії (для ВМФ та КМП інші трохи), наче мали намір їх замінити).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 657
З нами з: 07.10.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4662466346644665
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, ЛОБ і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 610, 611, 612
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6112 1296524
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 13:11
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1086, 1087, 1088
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10875 1150813
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 09:07
jump
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35001
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12697)
24.03.2018 13:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.