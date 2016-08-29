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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 бер, 2018 15:04
Зашёл курс глянуть, по старой памяти, на курс.ком.юа. А там теперь платно. Подскажите, где текущие курсы смотрите? Промышленные масштабы не интересуют, по этому платной подпиской не буду пользоваться.
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2XL
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Додано: Суб 24 бер, 2018 16:07
2XL написав:Зашёл курс глянуть, по старой памяти, на курс.ком.юа. А там теперь платно. Подскажите, где текущие курсы смотрите? Промышленные масштабы не интересуют, по этому платной подпиской не буду пользоваться.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kupyura-banknota-100-dollarov-ssha-s-krasivoy-seriey-IDyPA5k.html
Курс 31.50
Секта "па 30" дочекалась
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Zochan
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Додано: Суб 24 бер, 2018 16:32
Zochan написав:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kupyura-banknota-100-dollarov-ssha-s-krasivoy-seriey-IDyPA5k.html
Курс 31.50
Секта "па 30" дочекалась
ну, для фанатов именно таких циферок в серии - номере, т.е. коллекционеров, продать можно и по 10 000 грн
увы, предложение по цене продажи не сильно волнует настоящих сектантов
они ждут предложения о покупке 30+ за 1
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: Суб 24 бер, 2018 16:41
Траплялася колись 5-гривнева купюра з номером 7775777.
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Сільський валютчик
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Додано: Суб 24 бер, 2018 16:52
2XL написав:
Зашёл курс глянуть, по старой памяти, на курс.ком.юа. А там теперь платно. Подскажите, где текущие курсы смотрите? Промышленные масштабы не интересуют, по этому платной подпиской не буду пользоваться.
Откатите форум до вчерашнего обеденного, зеленого сообщения ДС и у Вас все будет по курсам .
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холява
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