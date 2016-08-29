RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4661466246634664

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:04

Re: Валютный рынок в контексте

Зашёл курс глянуть, по старой памяти, на курс.ком.юа. А там теперь платно. Подскажите, где текущие курсы смотрите? Промышленные масштабы не интересуют, по этому платной подпиской не буду пользоваться.
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2726
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 16:07

Re: Валютный рынок в контексте

2XL написав:Зашёл курс глянуть, по старой памяти, на курс.ком.юа. А там теперь платно. Подскажите, где текущие курсы смотрите? Промышленные масштабы не интересуют, по этому платной подпиской не буду пользоваться.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kupyura-banknota-100-dollarov-ssha-s-krasivoy-seriey-IDyPA5k.html
:)
Курс 31.50
Секта "па 30" дочекалась :-)
Zochan
 
Повідомлень: 64
З нами з: 22.10.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 16:32

Re: Валютный рынок в контексте

  Zochan написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kupyura-banknota-100-dollarov-ssha-s-krasivoy-seriey-IDyPA5k.html
:)
Курс 31.50
Секта "па 30" дочекалась :-)

ну, для фанатов именно таких циферок в серии - номере, т.е. коллекционеров, продать можно и по 10 000 грн
увы, предложение по цене продажи не сильно волнует настоящих сектантов
они ждут предложения о покупке 30+ за 1
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 309
З нами з: 25.12.16
Подякував: 17 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 16:41

Траплялася колись 5-гривнева купюра з номером 7775777.
Сільський валютчик
 
Повідомлень: 359
З нами з: 12.11.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 16:52

  2XL написав:Зашёл курс глянуть, по старой памяти, на курс.ком.юа. А там теперь платно. Подскажите, где текущие курсы смотрите? Промышленные масштабы не интересуют, по этому платной подпиской не буду пользоваться.



Откатите форум до вчерашнего обеденного, зеленого сообщения ДС и у Вас все будет по курсам .
холява
2
 
Повідомлень: 1748
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1253 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:05

холява
видимо курсы по банкам интересуют.
а шо делать?
чик
 
Повідомлень: 5528
З нами з: 03.01.09
Подякував: 2915 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:53

просто увиделось...

инекс dow jones ниже минимумов, показанных 1,5 мес назад (после падения)

https://www.cnbc.com/quotes/?symbol=.DJI
baraka
 
Повідомлень: 4402
З нами з: 09.10.12
Подякував: 642 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:28

baraka
https://finviz.com/futures.ashx
а шо делать?
чик
 
Повідомлень: 5528
З нами з: 03.01.09
Подякував: 2915 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4661466246634664
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: barabass, baraka і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 610, 611, 612
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6113 1296615
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 18:11
vovan_prm
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1086, 1087, 1088
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10878 1151437
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 17:12
spitfirekdv
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35007
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13035)
24.03.2018 18:26
Squeeze-out (109)
24.03.2018 18:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.