2XL написав:Зашёл курс глянуть, по старой памяти, на курс.ком.юа. А там теперь платно. Подскажите, где текущие курсы смотрите? Промышленные масштабы не интересуют, по этому платной подпиской не буду пользоваться.
ну, для фанатов именно таких циферок в серии - номере, т.е. коллекционеров, продать можно и по 10 000 грн увы, предложение по цене продажи не сильно волнует настоящих сектантов они ждут предложения о покупке 30+ за 1
2XL написав:Зашёл курс глянуть, по старой памяти, на курс.ком.юа. А там теперь платно. Подскажите, где текущие курсы смотрите? Промышленные масштабы не интересуют, по этому платной подпиской не буду пользоваться.
Откатите форум до вчерашнего обеденного, зеленого сообщения ДС и у Вас все будет по курсам .