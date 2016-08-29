Вы правы. Курс ком, действительно, с недавнего времени начал баловаться и, путем, ежедневного закрытия инфо по все большему кол-ву банков (причем разных каждый день), пытается приобщить нас к теме - "За все нада платить!". Это правильно, но вовсе не обязательно... Гораздо проще загрузить в закладки несколько офиц. сайтов тех банков, с кот. Вы обычно реально работаете из Вашего региона. Это даже плюс с той точки зрения, что при постоянных сменах курса в течении дня Вы будете обладать реально " свежей курсовой инфо". При всем уважении к курс кому пару-тройку раз ловил на довольно значимой задержке смены курса банка на их сайте...