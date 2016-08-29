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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4662466346644665

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:56

Re: Валютный рынок в контексте

  2XL написав:Зашёл курс глянуть, по старой памяти, на курс.ком.юа. А там теперь платно. Подскажите, где текущие курсы смотрите? Промышленные масштабы не интересуют, по этому платной подпиской не буду пользоваться.


Вы правы. Курс ком, действительно, с недавнего времени начал баловаться и, путем, ежедневного закрытия инфо по все большему кол-ву банков (причем разных каждый день), пытается приобщить нас к теме - "За все нада платить!". Это правильно, но, вовсе, не обязательно... Гораздо проще загрузить в закладки несколько офиц. сайтов тех банков, с кот. Вы обычно реально работаете Вашего региона. Это даже плюс с той точки зрения, что при постоянных сменах курса в течении дня, Вы будете обладать реально "свежей курсовой инфо". При всем уважении к курс кому, пару-тройку раз ловил их на довольно значимой задержке смены курса банков на тамошнем сайте... :oops:

Кстати, для инфо : На моменте, единственный банк, который НИ РАЗУ в течении дня не изменял курс - Укрэксимбанк... Наличие - другая тема... 8)
Востаннє редагувалось дарий в Суб 24 бер, 2018 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:20

  baraka написав:
  чик написав:baraka
https://finviz.com/futures.ashx


спс за линку

Ещё можно смотреть на http://www.forexpf.ru/ и http://quote-spy.com/. По второй ссылке таблица текущих значений,но оттуда можно открыть удобные графики.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:24

ЛАД
Точнее http://www.forexpf.ru/quote_show.php
:wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:38

дарий
За http://quote-spy.com/. отдельное пасиба - не очень комфортно, но как вариант при сбоях пиэфа ... :)
дарий
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