2XL написав:Зашёл курс глянуть, по старой памяти, на курс.ком.юа. А там теперь платно. Подскажите, где текущие курсы смотрите? Промышленные масштабы не интересуют, по этому платной подпиской не буду пользоваться.
Вы правы. Курс ком, действительно, с недавнего времени начал баловаться и, путем, ежедневного закрытия инфо по все большему кол-ву банков (причем разных каждый день), пытается приобщить нас к теме - "За все нада платить!". Это правильно, но, вовсе, не обязательно... Гораздо проще загрузить в закладки несколько офиц. сайтов тех банков, с кот. Вы обычно реально работаете Вашего региона. Это даже плюс с той точки зрения, что при постоянных сменах курса в течении дня, Вы будете обладать реально "свежей курсовой инфо". При всем уважении к курс кому, пару-тройку раз ловил их на довольно значимой задержке смены курса банков на тамошнем сайте...
Кстати, для инфо : На моменте, единственный банк, который НИ РАЗУ в течении дня не изменял курс - Укрэксимбанк... Наличие - другая тема...
Востаннє редагувалось дарий в Суб 24 бер, 2018 20:41, всього редагувалось 1 раз.