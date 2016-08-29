2XL написав:Зашёл курс глянуть, по старой памяти, на курс.ком.юа. А там теперь платно. Подскажите, где текущие курсы смотрите? Промышленные масштабы не интересуют, по этому платной подпиской не буду пользоваться.
Вы правы. Курс ком, действительно, с недавнего времени начал баловаться и, путем, ежедневного закрытия инфо по все большему кол-ву банков (причем разных каждый день), пытается приобщить нас к теме - "За все нада платить!". Это правильно, но, вовсе, не обязательно... Гораздо проще загрузить в закладки несколько офиц. сайтов тех банков, с кот. Вы обычно реально работаете Вашего региона. Это даже плюс с той точки зрения, что при постоянных сменах курса в течении дня, Вы будете обладать реально "свежей курсовой инфо". При всем уважении к курс кому, пару-тройку раз ловил их на довольно значимой задержке смены курса банков на тамошнем сайте...
Кстати, для инфо : На моменте, единственный банк, который НИ РАЗУ в течении дня не изменял курс - Укрэксимбанк... Наличие - другая тема...
Востаннє редагувалось дарий в Суб 24 бер, 2018 20:41, всього редагувалось 1 раз.
......не прихильник "дорожаю", але дивлюсь на ситуацію РЕАЛЬНО! ...Я не є песиміст і не є оптиміст... - Я є - РЕАЛІСТ!(і можливо, у вас в Києві трохи все по-іншому, ніж в місті Лева...)
... тож, ще раз повертаючись до моїх "авалонців".......- от уважно переглянув Лайт на "ЛУНі" і що я бачу? https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2 - то, що по 16000м2 - то тільки "трьохи" залишились і то лише в третій секції, бо перша і друга сек. - РОЗКУПЛЕНО ВСЕ ВЩЕНТ! - а однуха(бо двухи теж всі розкуплені) на моменті коштує 19000м2!(!) - (а пів року тому, я там взяв однуху, але таку, щоб можна буде розділити на двуху(більше 50м2) за 14200м2! - подорожчало "нєпадєтскі"! - Я прикинув на калькуляторі і перевів на доляри, то вийшло, що моя "прєлєсць" подорожчала за ПІВ РОКУ приблизно на 10тис. дол.! ...а головне, якщо б я вичікував того "дешевія", про який беззупинно пишуть на Київській гілці("шо будєт дєшевєць" ), то на моменті(в Лайті) для мене НЕМАЄ - НІ ВАРІАНТІВ, НІ - грошових МОЖЛИВОСТЕЙ! ... отаке(с).... а так, дійсно, чекай Долярчику, поки "подешевіє" до........ пенсії
...ну, звичайно, я там(вище) трохи перебільшив, бо восени брав однуху по найнижчій ціні..... - але, тоді, був вибір однух, а тепер, однухи - лише по 19000м2, а це означає, що якщо хтось дуже хоче купити(на моменті) ОДНУХУ, а я б запропонував на тисячу менше(по 18000м2), то б в мене шанси продати по такій ціні - були б ДУЖЕ ВИСОКІ! (тож, в будь-якому випадку, ціна таки ЗРОСЛА!)
Zebra написав:Libo, что там по обвалу фондового рынка?
Штормит. Сильно штормит. За тыщу поинтов дау за два дня улетел ... Но милитаристские компании восстановились - вырос спрос на авианосцы и ракеты. В понедельник качка продолжится. Адреналин. Возможность урвать клыками вкусненькое. Пусть качает.
Karp написав:МБ на 12.30 208.94 млн сзв 26.3436 Вдалого дня, панове!
Вчера сдал соточку "на хлебушек" по 26,52 в основной харьковской он-лайн обменке, а сегодня пока только 26,46...тут на подходе 25 число и надо гасить в ноль "рабочий кредит" по приватовской карте, а там сумма приличная за 55 дней набежала, на фоне роста МБ хочется хотя бы 26.80
До 25 еще все сильно поменяется. Возможно Вам повезет ☺
Помінялося в меншу сторону...Здавав по 26,20,щоб погасити картки...Та ще й закинув на них штучку зелених для викупу квитків на фінал Ліги чемпіонів,що відбудеться в травні в Києві.УЄФА буде проводити розіграш квитків на початку квітня.