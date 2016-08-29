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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4663466446654666>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:56

Re: Валютный рынок в контексте

  2XL написав:Зашёл курс глянуть, по старой памяти, на курс.ком.юа. А там теперь платно. Подскажите, где текущие курсы смотрите? Промышленные масштабы не интересуют, по этому платной подпиской не буду пользоваться.


Вы правы. Курс ком, действительно, с недавнего времени начал баловаться и, путем, ежедневного закрытия инфо по все большему кол-ву банков (причем разных каждый день), пытается приобщить нас к теме - "За все нада платить!". Это правильно, но, вовсе, не обязательно... Гораздо проще загрузить в закладки несколько офиц. сайтов тех банков, с кот. Вы обычно реально работаете Вашего региона. Это даже плюс с той точки зрения, что при постоянных сменах курса в течении дня, Вы будете обладать реально "свежей курсовой инфо". При всем уважении к курс кому, пару-тройку раз ловил их на довольно значимой задержке смены курса банков на тамошнем сайте... :oops:

Кстати, для инфо : На моменте, единственный банк, который НИ РАЗУ в течении дня не изменял курс - Укрэксимбанк... Наличие - другая тема... 8)
Востаннє редагувалось дарий в Суб 24 бер, 2018 20:41, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:20

  baraka написав:
  чик написав:baraka
https://finviz.com/futures.ashx


спс за линку

Ещё можно смотреть на http://www.forexpf.ru/ и http://quote-spy.com/. По второй ссылке таблица текущих значений,но оттуда можно открыть удобные графики.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:24

ЛАД
Точнее http://www.forexpf.ru/quote_show.php
:wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:38

дарий
За http://quote-spy.com/. отдельное пасиба - не очень комфортно, но как вариант при сбоях пиэфа ... :)
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:55

щось тихо тут, короткий робочий день сьогодні.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 03:09

  дарий написав:дарий
За http://quote-spy.com/. отдельное пасиба - не очень комфортно, но как вариант при сбоях пиэфа ... :)

Не знаю, мне http://quote-spy.com/ нравится больше - Больше смотрю графики, а не таблицы, а там графики крупнее, да и товаров больше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:31

Re: Валютный рынок в контексте

Libo, что там по обвалу фондового рынка?
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:45

  Zebra написав:Libo, что там по обвалу фондового рынка?


Штормит. Сильно штормит. :roll:
За тыщу поинтов дау за два дня улетел ...
Но милитаристские компании восстановились - вырос спрос на авианосцы и ракеты.
В понедельник качка продолжится.
Адреналин. Возможность урвать клыками вкусненькое. Пусть качает.

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:24

  Karp написав:
  antikkristall написав:
  Karp написав:МБ на 12.30 208.94 млн сзв 26.3436
Вдалого дня, панове!


Вчера сдал соточку "на хлебушек" по 26,52 в основной харьковской он-лайн обменке, а сегодня пока только 26,46...тут на подходе 25 число и надо гасить в ноль "рабочий кредит" по приватовской карте, а там сумма приличная за 55 дней набежала, на фоне роста МБ хочется хотя бы 26.80 :)

До 25 еще все сильно поменяется. Возможно Вам повезет ☺

Помінялося в меншу сторону...Здавав по 26,20,щоб погасити картки...Та ще й закинув на них штучку зелених для викупу квитків на фінал Ліги чемпіонів,що відбудеться в травні в Києві.УЄФА буде проводити розіграш квитків на початку квітня.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:51

Кто-нибудь в последние пару-тройку дней покупал доллары?
Как с наличием относительно крупных сумм?
Есть какие-то проблемы?
ЛАД
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