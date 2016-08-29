2XL написав:Зашёл курс глянуть, по старой памяти, на курс.ком.юа. А там теперь платно. Подскажите, где текущие курсы смотрите? Промышленные масштабы не интересуют, по этому платной подпиской не буду пользоваться.
Вы правы. Курс ком, действительно, с недавнего времени начал баловаться и, путем, ежедневного закрытия инфо по все большему кол-ву банков (причем разных каждый день), пытается приобщить нас к теме - "За все нада платить!". Это правильно, но, вовсе, не обязательно... Гораздо проще загрузить в закладки несколько офиц. сайтов тех банков, с кот. Вы обычно реально работаете Вашего региона. Это даже плюс с той точки зрения, что при постоянных сменах курса в течении дня, Вы будете обладать реально "свежей курсовой инфо". При всем уважении к курс кому, пару-тройку раз ловил их на довольно значимой задержке смены курса банков на тамошнем сайте...
Кстати, для инфо : На моменте, единственный банк, который НИ РАЗУ в течении дня не изменял курс - Укрэксимбанк... Наличие - другая тема...
Востаннє редагувалось дарий в Суб 24 бер, 2018 20:41, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Libo, что там по обвалу фондового рынка?
Штормит. Сильно штормит. За тыщу поинтов дау за два дня улетел ... Но милитаристские компании восстановились - вырос спрос на авианосцы и ракеты. В понедельник качка продолжится. Адреналин. Возможность урвать клыками вкусненькое. Пусть качает.
Karp написав:МБ на 12.30 208.94 млн сзв 26.3436 Вдалого дня, панове!
Вчера сдал соточку "на хлебушек" по 26,52 в основной харьковской он-лайн обменке, а сегодня пока только 26,46...тут на подходе 25 число и надо гасить в ноль "рабочий кредит" по приватовской карте, а там сумма приличная за 55 дней набежала, на фоне роста МБ хочется хотя бы 26.80
До 25 еще все сильно поменяется. Возможно Вам повезет ☺
Помінялося в меншу сторону...Здавав по 26,20,щоб погасити картки...Та ще й закинув на них штучку зелених для викупу квитків на фінал Ліги чемпіонів,що відбудеться в травні в Києві.УЄФА буде проводити розіграш квитків на початку квітня.