Кто-то усмотрел контрреволюцию?
И так за целый день одной страницы не набралось, хотят, чтобы вообще писать перестали?
Сообщать цифры курсов - форум не нужен, можно просто посмотреть на сайтах.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 бер, 2018 16:54
Интересно, чем помешала моя ссылка
Кто-то усмотрел контрреволюцию?
И так за целый день одной страницы не набралось, хотят, чтобы вообще писать перестали?
Сообщать цифры курсов - форум не нужен, можно просто посмотреть на сайтах.
Додано: Нед 25 бер, 2018 17:10
Додано: Нед 25 бер, 2018 17:15
Додано: Нед 25 бер, 2018 17:23
... а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!
...маючи вільну гривню, яка періодично вам поступає і поступає, то ви:
- тут жє(на моменті) конвертуєте її у доляр, чи все ж таки, закидуєте її на депостопчики на літо? Дякую!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 25 бер, 2018 17:55
edvardd
Я написал правду и всего .
У меня спросили , я ответил.
Все заложено в цену товара.
Додано: Нед 25 бер, 2018 17:59
Все в $$$ та €€€
А ви ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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