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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 бер, 2018 17:10
ЛАД написав:
Кто-нибудь в последние пару-тройку дней покупал доллары?
Как с наличием относительно крупных сумм?
Есть какие-то проблемы?
Здравствуйте.
В субботу покупал по 26.33.
При мне у своих принимали 26, 23
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холява
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Додано: Нед 25 бер, 2018 17:15
холява написав: ЛАД написав:
Кто-нибудь в последние пару-тройку дней покупал доллары?
Как с наличием относительно крупных сумм?
Есть какие-то проблемы?
Здравствуйте.
В субботу покупал по 26.33.
При мне у своих принимали 26, 23
у меня под домом "спальная" обменка продаёт 26.30
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edvardd
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Додано: Нед 25 бер, 2018 17:23
...маючи вільну гривню, яка періодично вам поступає і поступає, то ви:
- тут жє(на моменті) конвертуєте її у доляр, чи все ж таки, закидуєте її на депостопчики на літо? Дякую!
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Долярчик
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Додано: Нед 25 бер, 2018 17:55
edvardd
Я написал правду и всего .
У меня спросили , я ответил.
Все заложено в цену товара.
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холява
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Додано: Нед 25 бер, 2018 17:59
Долярчик написав:
...маючи вільну гривню, яка періодично вам поступає і поступає, то ви:
- тут жє(на моменті) конвертуєте її у доляр, чи все ж таки, закидуєте її на депостопчики на літо? Дякую!
Все в $$$ та €€€
А ви ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Нед 25 бер, 2018 18:28
Ukrainian написав: Долярчик написав:
...маючи вільну гривню, яка періодично вам поступає і поступає, то ви:
- тут жє(на моменті) конвертуєте її у доляр, чи все ж таки, закидуєте її на депостопчики на літо? Дякую!
Все в $$$ та €€€
А ви ?
я поменял доллары на гривны
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 25 бер, 2018 18:42
Оранжевый-хит сезона написав:
я поменял доллары на гривны
Если завтра ненароком жахнет, как не раз уже ранее было, то с ними и останетесь "на погоны" так сказать : )
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Додано: Нед 25 бер, 2018 18:51
Forum написав: Оранжевый-хит сезона написав:
я поменял доллары на гривны
Если завтра ненароком жахнет, как не раз уже ранее было, то с ними и останетесь "на погоны" так сказать : )
"завтра" не жахнет, у меня часть депо в конце апреля заканчивается, а часть в конце июля...
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:00
ЛАД написав:
Кто-нибудь в последние пару-тройку дней покупал доллары?
Как с наличием относительно крупных сумм?
Есть какие-то проблемы?
На ветке стало скучно и вы решили попетросянить?
Возникает 2 вопроса:1)зачем вам доллары,если у вас нет грн,2) на падающем рынке спросить такое....или только троллинг,только он
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somilitark
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:04
Оранжевый-хит сезона написав:
у меня часть депо в конце апреля заканчивается, а часть в конце июня...
Это сейчас лучшая стратегия. Как маяки брать даты а не уровни.
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Vial
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