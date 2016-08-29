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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4664466546664667>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:10

  ЛАД написав:Кто-нибудь в последние пару-тройку дней покупал доллары?
Как с наличием относительно крупных сумм?
Есть какие-то проблемы?


Здравствуйте.
В субботу покупал по 26.33.
При мне у своих принимали 26, 23
холява
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:15

  холява написав:
  ЛАД написав:Кто-нибудь в последние пару-тройку дней покупал доллары?
Как с наличием относительно крупных сумм?
Есть какие-то проблемы?


Здравствуйте.
В субботу покупал по 26.33.
При мне у своих принимали 26, 23

у меня под домом "спальная" обменка продаёт 26.30
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:23

... а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!

...маючи вільну гривню, яка періодично вам поступає і поступає, то ви:
- тут жє(на моменті) конвертуєте її у доляр, чи все ж таки, закидуєте її на депостопчики на літо? Дякую!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:55

edvardd
Я написал правду и всего .
У меня спросили , я ответил.
Все заложено в цену товара.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:59

  Долярчик написав:...маючи вільну гривню, яка періодично вам поступає і поступає, то ви:
- тут жє(на моменті) конвертуєте її у доляр, чи все ж таки, закидуєте її на депостопчики на літо? Дякую!

Все в $$$ та €€€
А ви ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:28

  Ukrainian написав:
  Долярчик написав:...маючи вільну гривню, яка періодично вам поступає і поступає, то ви:
- тут жє(на моменті) конвертуєте її у доляр, чи все ж таки, закидуєте її на депостопчики на літо? Дякую!

Все в $$$ та €€€
А ви ?

я поменял доллары на гривны
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:42

  Оранжевый-хит сезона написав: я поменял доллары на гривны

Если завтра ненароком жахнет, как не раз уже ранее было, то с ними и останетесь "на погоны" так сказать : )
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:51

  Forum написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: я поменял доллары на гривны

Если завтра ненароком жахнет, как не раз уже ранее было, то с ними и останетесь "на погоны" так сказать : )

"завтра" не жахнет, у меня часть депо в конце апреля заканчивается, а часть в конце июля...
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Нед 25 бер, 2018 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:00

  ЛАД написав:Кто-нибудь в последние пару-тройку дней покупал доллары?
Как с наличием относительно крупных сумм?
Есть какие-то проблемы?


На ветке стало скучно и вы решили попетросянить?

Возникает 2 вопроса:1)зачем вам доллары,если у вас нет грн,2) на падающем рынке спросить такое....или только троллинг,только он :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:04

  Оранжевый-хит сезона написав:у меня часть депо в конце апреля заканчивается, а часть в конце июня...

Это сейчас лучшая стратегия. Как маяки брать даты а не уровни.
Vial
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