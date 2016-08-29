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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:21
ЛАД написав:
Кто-нибудь в последние пару-тройку дней покупал доллары? Как с наличием относительно крупных сумм? Есть какие-то проблемы?
наоборот. Слогодні в Чернівцях була проблема з гривнею. Оптових покупок на Калинці не було. Ток і казали валютчики, коли підходив,-- опту нема! Продавали по 26.22 хоч по 100 штук. Також вигребли все євро по 1.236*Відправлено з Чату
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:24
Долярчик написав:
...маючи вільну гривню, яка періодично вам поступає і поступає, то ви: - тут жє(на моменті) конвертуєте її у доляр, чи все ж таки, закидуєте її на депостопчики на літо? Дякую!
я вам не збираюся радити, але я банкам не довіряю навіть 100$.*Відправлено з Чату
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:36
Qwerty написав: Karp написав: antikkristall написав:
Вчера сдал соточку "на хлебушек" по 26,52 в основной харьковской он-лайн обменке, а сегодня пока только 26,46...тут на подходе 25 число и надо гасить в ноль "рабочий кредит" по приватовской карте, а там сумма приличная за 55 дней набежала, на фоне роста МБ хочется хотя бы 26.80
До 25 еще все сильно поменяется. Возможно Вам повезет ☺
Помінялося в меншу сторону...Здавав по 26,20,щоб погасити картки...Та ще й закинув на них штучку зелених для викупу квитків на фінал Ліги чемпіонів,що відбудеться в травні в Києві.УЄФА буде проводити розіграш квитків на початку квітня.
я конечно вину свою признаю, дал Вам надежду,
но в оправдание: я же написал "возможно"
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:49
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:55
дарий написав:
https://strana.ua/news/129762-shafran-v-zakarpatskoj-oblasti-massovo-zatsvel-pod-mukachevo.html
Таки ИДЕТ...
хух... напугали...
я подумал он
идет...
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:56
Ukrainian написав: Долярчик написав:
...маючи вільну гривню, яка періодично вам поступає і поступає, то ви:
- тут жє(на моменті) конвертуєте її у доляр, чи все ж таки, закидуєте її на депостопчики на літо? Дякую!
Все в $$$ та €€€
А ви ?
...а я ще маю останню платіжку за бетон зробити найближчі дні..... - а залишки, закидую на депостовпчики на літо..... - хоч вже щось мені підказує, що краще ВЖЕ купляти доляри
Востаннє редагувалось Долярчик
в Нед 25 бер, 2018 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:56
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:58
Долярчик написав: Ukrainian написав: Долярчик написав:
...маючи вільну гривню, яка періодично вам поступає і поступає, то ви:
- тут жє(на моменті) конвертуєте її у доляр, чи все ж таки, закидуєте її на депостопчики на літо? Дякую!
Все в $$$ та €€€
А ви ?
...а я ще маю останню платіжку за бетон зробити найближчі дні..... - а залишки, закидую на депостовпчики на літо..... - хоч вже щось мені підказує, що краще ВЖЕ купляти доляри
Пока, думаю, без особого фанатизма....
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Додано: Нед 25 бер, 2018 20:02
дарий написав:
[quote=...маючи вільну гривню, яка періодично вам поступає і поступає, то ви:
- тут жє(на моменті) конвертуєте її у доляр, чи все ж таки, закидуєте її на депостопчики на літо? Дякую!
Все в $$$ та €€€
А ви ?[/quote]
====
...а я ще маю останню платіжку за бетон зробити найближчі дні..... - а залишки, закидую на депостовпчики на літо..... - хоч вже щось мені підказує, що краще ВЖЕ купляти доляри
[/quote]
===
Пока, думаю, без особого фанатизма....
[/quote]
=====
... так, до Великодня - і не збираюсь!
....а там вже буду думу думати
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