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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4665466646674668>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:21

  ЛАД написав:Кто-нибудь в последние пару-тройку дней покупал доллары? Как с наличием относительно крупных сумм? Есть какие-то проблемы?

наоборот. Слогодні в Чернівцях була проблема з гривнею. Оптових покупок на Калинці не було. Ток і казали валютчики, коли підходив,-- опту нема! Продавали по 26.22 хоч по 100 штук. Також вигребли все євро по 1.236

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Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:24

  Долярчик написав:...маючи вільну гривню, яка періодично вам поступає і поступає, то ви: - тут жє(на моменті) конвертуєте її у доляр, чи все ж таки, закидуєте її на депостопчики на літо? Дякую!

я вам не збираюся радити, але я банкам не довіряю навіть 100$.

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Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:36

  Qwerty написав:
  Karp написав:
  antikkristall написав:
Вчера сдал соточку "на хлебушек" по 26,52 в основной харьковской он-лайн обменке, а сегодня пока только 26,46...тут на подходе 25 число и надо гасить в ноль "рабочий кредит" по приватовской карте, а там сумма приличная за 55 дней набежала, на фоне роста МБ хочется хотя бы 26.80 :)

До 25 еще все сильно поменяется. Возможно Вам повезет ☺

Помінялося в меншу сторону...Здавав по 26,20,щоб погасити картки...Та ще й закинув на них штучку зелених для викупу квитків на фінал Ліги чемпіонів,що відбудеться в травні в Києві.УЄФА буде проводити розіграш квитків на початку квітня.

я конечно вину свою признаю, дал Вам надежду, :oops: но в оправдание: я же написал "возможно"
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:49

Re: Валютный рынок в контексте

https://strana.ua/news/129762-shafran-v ... chevo.html
Таки ИДЕТ...
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:55

  дарий написав:https://strana.ua/news/129762-shafran-v-zakarpatskoj-oblasti-massovo-zatsvel-pod-mukachevo.html
Таки ИДЕТ...

хух... напугали...
я подумал он идет... :D
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:56

  Ukrainian написав:
  Долярчик написав:...маючи вільну гривню, яка періодично вам поступає і поступає, то ви:
- тут жє(на моменті) конвертуєте її у доляр, чи все ж таки, закидуєте її на депостопчики на літо? Дякую!

Все в $$$ та €€€
А ви ?

...а я ще маю останню платіжку за бетон зробити найближчі дні..... - а залишки, закидую на депостовпчики на літо..... - хоч вже щось мені підказує, що краще ВЖЕ купляти доляри :shock: :roll:
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 25 бер, 2018 19:57, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:56

:lol: Karp
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:58

  Долярчик написав:
  Ukrainian написав:
  Долярчик написав:...маючи вільну гривню, яка періодично вам поступає і поступає, то ви:
- тут жє(на моменті) конвертуєте її у доляр, чи все ж таки, закидуєте її на депостопчики на літо? Дякую!

Все в $$$ та €€€
А ви ?

...а я ще маю останню платіжку за бетон зробити найближчі дні..... - а залишки, закидую на депостовпчики на літо..... - хоч вже щось мені підказує, що краще ВЖЕ купляти доляри :shock: :roll:


Пока, думаю, без особого фанатизма.... :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:02

  дарий написав:[quote=...маючи вільну гривню, яка періодично вам поступає і поступає, то ви:
- тут жє(на моменті) конвертуєте її у доляр, чи все ж таки, закидуєте її на депостопчики на літо? Дякую!

Все в $$$ та €€€
А ви ?[/quote]
====
...а я ще маю останню платіжку за бетон зробити найближчі дні..... - а залишки, закидую на депостовпчики на літо..... - хоч вже щось мені підказує, що краще ВЖЕ купляти доляри :shock: :roll:[/quote]
===

Пока, думаю, без особого фанатизма.... :wink:[/quote]
=====

... так, до Великодня - і не збираюсь! :D....а там вже буду думу думати :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:04

Долярчик
То так! :)
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