ЛАД написав:Кто-нибудь в последние пару-тройку дней покупал доллары? Как с наличием относительно крупных сумм? Есть какие-то проблемы?
На ветке стало скучно и вы решили попетросянить?
Возникает 2 вопроса:1)зачем вам доллары,если у вас нет грн,2) на падающем рынке спросить такое....или только троллинг,только он
Уважаемый, я должен перед Вами отчитываться, почему я задал вопрос? То, что у меня нет гривни, писал неоднократно и это всем известно. Точно так же известно, что я троллингом не занимаюсь. Но, если Вам так интересно, могу объяснить. Мне сказали, что в обменках напряг с долларом. Я не особо поверил, но решил проверить. Сам этого не знаю, т.к. из-за отсутствия гривни не интересовался. Надеюсь, объяснил. К Вам только один вопрос - когда Вы перестанете всех окружающих подозревать в злонамеренности и злокозненности? У Вас, видно, было тяжёлое детство.
P.s. Спасибо всем ответившим!
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 бер, 2018 21:12, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Кто-нибудь в последние пару-тройку дней покупал доллары? Как с наличием относительно крупных сумм? Есть какие-то проблемы?
На ветке стало скучно и вы решили попетросянить?
Возникает 2 вопроса:1)зачем вам доллары,если у вас нет грн,2) на падающем рынке спросить такое....или только троллинг,только он
Уважаемый, я должен перед Вами отчитываться, почему я задал вопрос? То, что у меня нет гривни, писал неоднократно и это всем известно. Точно так же известно, что я троллингом не занимаюсь. Но, если Вам так интересно, могу объяснить. Мне сказали, что в обменках напряг с долларом. Я не особо поверил, но решил проверить. Сам этого не знаю, т.к. из-за отсутствия гривни не интересовался. Надеюсь, объяснил. К Вам только один вопрос - когда Вы перестанете подозревать всех окружающих подозревать в злонамеренности? У Вас, видно, было тяжёлое детство.
P.s. Спасибо всем ответившим!
По баксу Сомик прав... По агрессивности, думаю, не так все прям уж страшно...! Человек грамотный... Развлекаловка по чипанию народа - тоже прикольно! Лад, при всем к Вам Уважении, - не заморачивайтесь!