Неужели доходит?... Либо, что скажете?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 бер, 2018 20:22
Re: Валютный рынок в контексте
Неужели доходит?... Либо, что скажете?
Додано: Нед 25 бер, 2018 20:48
Уважаемый, я должен перед Вами отчитываться, почему я задал вопрос?
То, что у меня нет гривни, писал неоднократно и это всем известно. Точно так же известно, что я троллингом не занимаюсь.
Но, если Вам так интересно, могу объяснить.
Мне сказали, что в обменках напряг с долларом. Я не особо поверил, но решил проверить. Сам этого не знаю, т.к. из-за отсутствия гривни не интересовался.
Надеюсь, объяснил.
К Вам только один вопрос - когда Вы перестанете всех окружающих подозревать в злонамеренности и злокозненности?
У Вас, видно, было тяжёлое детство.
P.s. Спасибо всем ответившим!
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 бер, 2018 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 бер, 2018 21:00
Всё же очень интересно, при таком "активном" форуме, как в эти выходные, кому так мешает ссылка
Это у нас инициатива модераторов или есть такие упорные (или упоротые?) жалобщики-допысувачи?
Додано: Нед 25 бер, 2018 21:18
По баксу Сомик прав... По агрессивности, думаю, не так все прям уж страшно...!
Человек грамотный... Развлекаловка по чипанию народа - тоже прикольно! Лад, при всем к Вам Уважении, - не заморачивайтесь!
Додано: Нед 25 бер, 2018 21:43
Re: Валютный рынок в контексте
Понятно, что Форум всеми нами Уважаемого ДС-а должен быть площадкой для общения нормальных людей в "теме"... У всех свои тараканы и это тоже классно! А то было бы скучно...
Уровень и информированность (как и темы споров) - конечно, разные. Так и должно быть.
Додано: Нед 25 бер, 2018 21:50
По баксу - фраза, написанная мне и мой ответ:
Грамотность обсуждать не буду, а развлекаловка не очень.
Знаете, ни большевики не начинали с 1937, ни ... не буду дальше приводить примеры.
Попытки за любую мелочь клеить политические обвинения приводит порой к тяжёлым последствиям.
Удаление моей ссылки, практически уверен, - по "жалобам трудящихся".
Додано: Нед 25 бер, 2018 21:55
ЛАД
Вряд ли...модератора в жесткие рамки ставят... (дальше сами догадывайтесь...)
По Харькову 26.35 практически все стояли седня... Вааще, без проблем. Адреса и явки могу дать даже из своего колхоза...
Додано: Нед 25 бер, 2018 22:08
ссылка не мешает, а вот правда не всем нравится...
а шо делать?
Додано: Нед 25 бер, 2018 22:25
чик
Интересно, где Вы в современном мире ПРАВДУ видели.... Ссылочку дайте пож-та...
Додано: Нед 25 бер, 2018 22:30
По эврикам подтверждаю, спрос пошел немалый.
баксы к нам в колхоз везите... 26.30 оптом усе заберут...
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