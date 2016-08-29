Додано: Нед 25 бер, 2018 20:48

somilitark написав: ЛАД написав: Кто-нибудь в последние пару-тройку дней покупал доллары?

Как с наличием относительно крупных сумм?

Есть какие-то проблемы? Кто-нибудь в последние пару-тройку дней покупал доллары?Как с наличием относительно крупных сумм?Есть какие-то проблемы?



На ветке стало скучно и вы решили попетросянить?



Возникает 2 вопроса:1)зачем вам доллары,если у вас нет грн,2) на падающем рынке спросить такое....или только троллинг,только он На ветке стало скучно и вы решили попетросянить?Возникает 2 вопроса:1)зачем вам доллары,если у вас нет грн,2) на падающем рынке спросить такое....или только троллинг,только он

Уважаемый, я должен перед Вами отчитываться, почему я задал вопрос?То, что у меня нет гривни, писал неоднократно и это всем известно. Точно так же известно, что я троллингом не занимаюсь.Но, если Вам так интересно, могу объяснить.Мне сказали, что в обменках напряг с долларом. Я не особо поверил, но решил проверить. Сам этого не знаю, т.к. из-за отсутствия гривни не интересовался.Надеюсь, объяснил.К Вам только один вопрос - когда Вы перестанете всех окружающих подозревать в злонамеренности и злокозненности?У Вас, видно, было тяжёлое детство.P.s. Спасибо всем ответившим!